Temas del día de EFE News Latino del jueves 8 de enero 2026

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (MN) - La investigación por la muerte de una ciudadana estadounidense de 37 años por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis continúa, mientras crece la indignación de las autoridades locales y de la ciudadanía en diversas ciudades del país y la Administración Trump justifica lo sucedido y defiende al agente implicado.

(foto) (video)

EEUU VENEZUELA

Nueva York - La captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, realizada sin un mandato del Consejo de Seguridad, o las amenazas de Washington sobre Groenlandia, colocan a la ONU en el centro de una de las crisis más delicadas para su credibilidad desde hace años, al poner en jaque su papel como garante del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

(foto) (video)

Miami - El sector petrolero en EE.UU. mantiene sus reservas frente al petróleo venezolano, pese a que la administración estadounidense ha asegurado que controlará por tiempo indefinido su venta y ha prometido incentivos a las empresas que inviertan en el país, debido a la "poca claridad" del apoyo oficial, la incertidumbre política y el deterioro de la infraestructura, según dijeron expertos a EFE.

Washington - La intervención de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero que ha llevado a Nicolás Maduro ante los tribunales en Nueva York deja en el aire el futuro político del país caribeño y, según los expertos, no augura una transición a corto plazo hacia un modelo democrático. (ENVIADA)

(foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes comparece en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, que fue pospuesta el 19 de noviembre, en la que se conocerá si se declara culpable, tras meses de negociación con la Fiscalía o si irá a juicio. (foto) (video)

Washington.- EEUU COMERCIO.- El déficit comercial de Estados Unidos cayó en octubre pasado un 39 % respecto al mes anterior, hasta situarse en los 29.400 millones de dólares, por debajo de los pronósticos del mercado, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Nueva York.- ZOHRAN MAMDANI.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumple este jueves su primera semana a cargo de la ciudad. (foto)

Los Ángeles.- GLOBOS DE ORO.- La actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren han sido galardonadas con el Globo de Oro Carol Burnett y el Globo de Oro Cecil B. DeMille, respectivamente, por su trayectoria y su extensa contribución al mundo de la televisión y el cine.

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.