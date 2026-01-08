Suiza recibe donaciones de piel y aumentan su producción para quemados en incendio de bar

Ginebra, 8 ene (EFE).- Hospitales de Suiza que han recibido quemados graves del incendio de Nochevieja en la localidad alpina de Crans Montana han recibido donaciones de piel y han aumentado su producción propia de este órgano, que es el más grande del cuerpo humano, y así atender las necesidades más inmediatas de las víctimas.

El Hospital de Zúrich, por ejemplo, ha informado haber recibido de la fundación neerlandesa Etb-Bislife (un importante banco de tejidos humanos sin fines de lucro) 9,3 metros cuadrados de piel procedente de donaciones para las víctimas de la tragedia ocurrida en Suiza.

Esta piel será utilizada de manera temporal en los cuerpos de las personas que han sufrido graves y extensas quemaduras para evitar que sus heridas se infecten y favorecer su recuperación.

Posteriormente, serán reemplazadas por trasplantes de piel de largo plazo, que en general procederá del cultivo en laboratorio de células obtenidas de la propia epidermis del paciente en partes del cuerpo no afectadas.

Por su parte, el Hospital de Lausana es uno de los pocos centros en Europa que cuenta con su propio laboratorio de producción celular y está autorizado a fabricar piel, un trabajo que ha acelerado para atender las necesidades vitales de los heridos.

El jefe del servicio de farmacia hospitalaria del hospital, Fard Shiseido, señaló en la Televisión Pública Suiza, RTS, que la capacidad de producción casi se duplicará en las próximas semanas.

"Vamos a fabricar células para unos quince pacientes para responder a esta demanda especial", frente a una capacidad habitual de producción para ocho a diez pacientes, precisó.

La apariencia de la piel producida es de papel celofán y al tacto su textura es comparable con el aloe vera, por lo que su manipulación debe ser muy delicada para colocarla directamente sobre la piel del paciente, explican los especialistas. EFE