Spotify incorpora la actividad de reproducción en tiempo real a los mensajes directamente desde la app

La función para solicitar unirse a una ‘Jam’ a través del chat se suma a la posibilidad de observar la actividad musical de los contactos en tiempo real, en una actualización dirigida por Spotify a los usuarios mayores de 16 años en dispositivos iOS y Android. De acuerdo con la información publicada en su blog, ambas características buscan fortalecer el uso de la sección de mensajes en la plataforma, a la que cerca de 40 millones de personas han enviado aproximadamente 340 millones de canciones desde su puesta en marcha el último año.

Según recogió la empresa en su anuncio, los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden consultar al instante qué están reproduciendo sus amigos directamente desde las conversaciones de la app, una opción limitada hasta la fecha a la versión para ordenador. Con la activación de esta función, la actividad musical de los contactos aparece tanto en el lateral del chat como en la parte superior de las conversaciones. En caso de que una persona no esté escuchando música en ese momento, se muestra la última pista reproducida.

Tal como reportó Spotify, para habilitar esta función resulta necesario establecer comunicación previa con el otro usuario a través de los mensajes de la misma plataforma. Una vez abierto este canal, se puede acceder a la opción de ‘Actividad de reproducción’ desde el panel de ajustes de privacidad y social, donde se seleccionan los contactos que tendrán acceso a esta información en tiempo real. Esta configuración permite decidir con quiénes se comparte la escucha, reforzando el control y la privacidad sobre la interacción musical.

La plataforma detalló que, tras habilitar la función, los usuarios pueden interactuar con la actividad de escucha de sus contactos en los chats. Si seleccionan dicha actividad, acceden a opciones como añadir la canción a la biblioteca personal, iniciar la reproducción, desplegar el menú de la pieza, o responder con un emoji. Estos recursos permiten una experiencia musical compartida y personalizada sin salir del entorno de la aplicación.

En relación a la función de ‘Jam’, Spotify indicó que los usuarios tienen la posibilidad de solicitar unirse a la sesión musical de un contacto a partir de una conversación en la app. El acceso a esta función se hace desde el símbolo con dos figuras conectadas situado en la esquina superior derecha del chat. Al pulsar ese icono, aparece una ventana para enviar la solicitud de acceso. El anfitrión puede aceptar o rechazar la invitación; si acepta, ambos participantes colaboran como miembros activos de una sala donde añaden canciones a una lista común y las escuchan simultáneamente en tiempo real.

Tal como consignó la compañía, la actividad de reproducción está disponible para cualquier usuario que tenga acceso a mensajes, mientras que los participantes de la modalidad gratuita pueden sumarse a una ‘Jam’ creada por alguien con cuenta Premium. La implementación de estas novedades obedece a una intención de ampliar las opciones sociales en torno a la escucha colaborativa y en directo, limitando el acceso a mayores de 16 años por requerimientos de privacidad y seguridad, según explicó Spotify.

El medio subrayó que esta actualización satisface una demanda que por años permaneció disponible solo en ordenadores, posibilitando por fin que el público desde móviles pueda seguir y compartir tendencias de reproducción con facilidad. Tanto la visibilidad de la actividad de escucha como la integración más fluida para organizar y unirse a sesiones musicales compartidas refuerzan el rol de la sección de mensajes dentro de la plataforma. Con estos cambios, Spotify extiende las herramientas para que la música se vuelva también un canal de conexión e interacción entre usuarios, con controles ajustables para asegurar qué información se comparte y con quién.