Sicarios dejan cuatro cuerpos desmembrados en una carretera en el oeste mexicano

Morelia (México) 08 Ene (EFE).- Un grupo de sicarios abandonó este jueves en una carretera los cadáveres desmembrados de cuatro personas, además de atacar a balazos y con “bombas molotov” una plaza comercial textil, en el occidental estado mexicano de Michoacán.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que existe evidencia de que el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL), de Guanajuato, podría estar detrás del multihomicidio, al ser encontradas en la escena del crimen varias rosas disecadas, un sello característico de esa organización criminal.

“El día de hoy hacen algunas detonaciones de arma de fuego y dejan rosas secas, esto es muy común del Cartel de Santa Rosa, que deja en estos hechos delictivos”, dijo el fiscal.

La Guardia Civil (Policía Estatal) reveló que alrededor de las 07:30 hora local (13:30 GMT) un grupo armado abandonó los cuerpos desmembrados en el interior de diez costales de plástico, sobre la carretera federal que une a Michoacán con Guanajuato, frente a la plaza comercial “Texticuitzeo”, ubicada en el municipio de Cuitzeo.

Los sicarios también realizaron disparos de armas de fuego y arrojaron “bombas molotov” contra al menos siete de los locales comerciales de la plaza, dedicada a la venta de prendas de copias de prestigiadas marcas.

La Fiscalía de Michoacán informó que relaciona este crimen múltiple con el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo también fue desmembrado y abandonado el pasado lunes cerca de “Texticuitzeo”, por al menos dos hombres que ingresaron a Michoacán provenientes de Guanajuato, a bordo de una camioneta de carga. Las cinco víctimas aún no se han identificado.

Una de las principales investigaciones que sigue la Fiscalía de Michoacán revela que el posible móvil de estos hechos estaría relacionado con extorsiones del crimen organizado a los comerciantes de ropa.

En los límites de Michoacán y Guanajuato, autoridades han identificado la presencia de las organizaciones criminales autodenominadas como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel Santa Rosa de Lima y el Cartel de Los Caballeros Templarios, entre otras. EFE