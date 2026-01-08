Sheinbaum defiende derecho internacional ante embajadores tras ataque de EEUU a Venezuela

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles a sus embajadoras, cónsules y altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostener una línea de apego al "derecho internacional" tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, y mantener un “diálogo intenso” con el Gobierno estadounidense.

En su cuenta de X, la mandataria informó que conversó con el cuerpo diplomático sobre “el momento histórico que estamos viviendo” y los planes para 2026, en el marco de la XXXVII Reunión Anual de Titulares de Embajadas y Consulados.

A la salida del encuentro, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, afirmó a medios que Sheinbaum les pidió “trabajar por la comunidad en el exterior”, “hacer un esfuerzo de promoción económica” y “seguir trabajando en ese diálogo intenso que tenemos con el Gobierno de los Estados Unidos”.

Por su parte, Omar Fayad, embajador de México en Noruega, dijo que la reunión estuvo marcada por “lo que ha ocurrido en el caso de Venezuela” y que México mantendrá una postura “de respeto a la ley” y “de respeto al derecho internacional”.

“No es una postura de confrontarse, de juzgar o de criticar, sino de apegarse a las disposiciones del derecho internacional”, dijo a los medios.

Fayad agregó que Sheinbaum les comentó “lo complejo que es la relación” con Washington.

En paralelo, la Cancillería informó que el subsecretario Enrique Ochoa presidió una sesión temática de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la que se plantearon propuestas para fortalecer a la ONU en materia de paz y seguridad, defensa del derecho internacional y derechos humanos.

Además, apuntó que México abogará por un multilateralismo “sin dobles estándares”.

En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó este miércoles que es necesario fortalecer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que vuelva a ser un espacio efectivo de coordinación multilateral y advirtió que, frente a los conflictos internacionales actuales, no puede imponerse “la ley de la fuerza”.

Las declaraciones se producen tras la operación militar de Estados Unidos el pasado sábado en Venezuela, en la que fue capturado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico entre otros delitos.

Sheinbaum ha rechazado la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, al remarcar insistido en que "las intervenciones nunca han traído democracia". EFE