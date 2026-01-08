Sánchez cruza "los dedos" para que finalmente se proceda a la firma del acuerdo con Mercosur en los próximos días

Durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Pedro Sánchez manifestó su esperanza de que la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se concrete en los próximos días. El presidente del Gobierno español expresó su optimismo ante la inminente autorización del mandato negociador por parte de los Veintisiete, un paso que, según él, abriría la puerta a uno de los tratados de libre comercio más relevantes tras décadas de negociaciones. Según informó el medio, esta autorización se podría confirmar por mayoría cualificada esta misma semana, allanando el camino hacia la formalización del acuerdo con el bloque sudamericano integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El acuerdo, que lleva más de veinticinco años en proceso de negociación, ha sido defendido tanto por Pedro Sánchez como por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. El medio detalló que Sánchez destacó la importancia estratégica de este vínculo, señalando que significaría un "paso de gigante" en el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Además, expresó que Europa necesita forjar alianzas sólidas en un contexto de reajuste del orden internacional, apuntando que Iberoamérica comparte múltiples lazos históricos y culturales con el continente europeo.

De acuerdo con la cobertura del medio, el presidente del Ejecutivo español argumentó que Latinoamérica requiere mayor atención por parte de Europa e insistió en que "no puede seguir siendo la gran olvidada". Sánchez también recordó el papel central que España ha desempeñado en la promoción de este tratado y manifestó su respaldo a la ampliación de la red de acuerdos comerciales de la Unión Europea. Además de Mercosur, mencionó como prioritarios otros pactos con India, Indonesia y México, así como el acuerdo digital con Corea del Sur.

Por su parte, José Manuel Albares, citado por el medio, reiteró el carácter decisivo de concluir este proceso, enfatizando la prolongada duración de la negociación. Según palabras recogidas por el medio, el ministro afirmó: "Debe ser concluido, llevamos 25 años arrastrando esta negociación, no hay ya más excusas para dilatarlo". Albares indicó, además, que la alianza entre la Unión Europea y los países de Mercosur permitiría conformar la mayor zona de libre comercio del planeta, abarcando una población combinada de 700 millones de personas. Además, calculó un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles para las partes firmantes.

El medio detalló que, aparte de su dimensión comercial, el acuerdo también encierra una voluntad de asociación política más estrecha entre Europa y Sudamérica, consolidando los lazos estratégicos y económicos en una coyuntura global caracterizada por la búsqueda de nuevos socios y aliados. Sánchez declaró que "no es solo un acuerdo comercial, es también el compromiso político de asociación que ofrecemos a esa región del mundo", recogió el medio.

La firma de este tratado ha sido presentada como una prioridad durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, con el Gobierno abogando por avanzar en dos direcciones: impulsar la ratificación y resaltar la importancia de la cooperación transatlántica. El proceso de autorización por parte de los Veintisiete representa, según los funcionarios españoles citados por el medio, un avance trascendental tras décadas de negociaciones intermitentes marcadas por diferencias en materias agrícolas, medioambientales y normativas.

El medio también recogió que el acuerdo, de firmarse en los próximos días, supondría un hito dentro de la agenda europea que busca fortalecer vínculos externos y diversificar relaciones económicas en respuesta al nuevo escenario internacional. Las negociaciones para el tratado han incluido debates sobre sostenibilidad, normas laborales y protección medioambiental, aspectos que han retrasado su firma en distintas ocasiones. No obstante, el Ejecutivo español sostuvo que ya existen las condiciones políticas necesarias para superar los últimos obstáculos.

El posible cierre de este acuerdo es visto como un ejemplo de la apuesta estratégica europea por mercados más amplios e integrados, así como una plataforma de referencia para las relaciones birregionales. Tanto Sánchez como Albares, según consignó el medio, coincidieron en resaltar que la configuración de la mayor zona de libre comercio a nivel mundial representa un cambio sustancial para ambas regiones, con efectos previstos tanto en materia comercial como en el plano geopolítico.