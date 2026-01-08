Agencias

República Dominicana rompe récord con más de 11,6 millones de visitantes en 2025

Guardar

Santo Domingo, 8 ene (EFE).- La República Dominicana recibió 11,6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el país, informó este jueves el ministro de Turismo, David Collado.

Al dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria turística en el pasado año, Collado explicó que la llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37,8% con relación al 2022, un 13,3% más que en 2023 y un 4,3% por encima que en 2024.

Por la vía aérea, de acuerdo con el funcionario, llegaron 8,8 millones de visitantes, mientras que por cruceros arribaron 2,8 millones.

"Esas llegadas, por las vías aérea y marítima, marcaron otros récords anual histórico país, al recibir 11.676.901 de visitantes", expresó el ministro Collado.

El funcionario indicó que solo en el mes de diciembre el país recibió más de 1,3 millones de visitantes, lo que supone un 14,2 % más respecto a 2024.

Los países que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, detalló Collado.

En tanto, los aeropuertos que más turistas recibieron en el año recién finalizado fueron Punta Cana con 51%, Las Américas (28 %), Cibao (12 %), Puerto Plata (4 %), el Higüero (2,5 %) y La Romana (2,5 %)

El funcionario también manifestó que la ocupación hotelera superó 71 % durante todo el año, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue un 4,4 en una medición de 5.

Pese a todas las adversidades por coyunturas internacionales "el turismo dominicano registró el mayor crecimiento de su historia", subrayó el ministro Collado.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PP denuncia la "desesperación" de Sánchez "negociando" con Junqueras la "poca vida política que le queda"

Elías Bendodo critica el encuentro entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la Moncloa, cuestionando su legitimidad para pactar asuntos territoriales, y advierte que se está vulnerando la igualdad autonómica al pactar singularidades fuera de los órganos oficiales

PP denuncia la "desesperación" de

Moeve y Galp negocian una 'joint venture' de su negocio de 'downstream' para crear un 'campeón europeo'

Las compañías han suscrito un preacuerdo para unir sus áreas de refino, distribución y venta minorista y crear dos empresas especializadas que servirán tanto al sector industrial como a usuarios finales en España y Portugal, impulsando alternativas sostenibles

Moeve y Galp negocian una

El América confirma la baja del chileno Lichnovsky y la llegada del brasileño Dourado

Infobae

Fallece a los 24 años de edad el actor gallego Siro Ouro, conocido por su papel en 'La Mesías'

El joven intérprete, recordado por su trabajo en cine, televisión y teatro, murió tras una larga batalla contra una grave enfermedad, según relató su padre en un mensaje emotivo difundido a través de las redes sociales

Fallece a los 24 años

Manifestantes exigen expulsar al Maccabi de Tel Aviv antes de su partido en Madrid

Infobae