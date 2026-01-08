Agencias

Producción de petróleo de Perú en 2025 fue de 44.150 barriles por día, 8,6 % más que 2024

Lima, 8 ene (EFE).- La producción anual de petróleo en Perú llegó en 2025 a 44.150 barriles de petróleo por día (mbpd), lo que representó un crecimiento de 8,6 % frente a los 40.630 MBPD registrados en 2024, informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

A través de un comunicado, la SPH indicó que, según los datos de la empresa estatal PerúPetro, los lotes con mayor producción de petróleo durante 2025 fueron el Lote 95, ubicado en la región amazónica de Loreto (18.560 mbpd), el Lote X, en la región norteña de Piura (8.140 mbpd) y el Lote Z-69, también ubicado en Piura (3.360 mbpd).

Hubo lotes que no registraron producción, como el Lote 67 en Loreto y el Lote Z-6 en Piura, entre otros.

En diciembre de 2025, la producción alcanzó los 37.200 barriles diarios, una cifra menor a los 44.280 reportados en el mismo mes del año anterior.

Por otra parte, la producción de gas natural en 2025 tuvo un promedio de 1.445 millones de pies cúbicos por día (mmpcd), un 3 % más que lo obtenido en el año 2024 (1.395 mmpcd).

La producción gasífera registró un aumento en diciembre, al pasar de 1.365 millones de pies cúbicos por día 1.466 en diciembre de 2025.

Pero en 2025 la producción total de gas natural ascendió a 1.445 MMPCD, un 3 % más que lo obtenido en el año 2024 (1.395 MMPCD).

Finalmente, la SPH señaló que durante el pasado año, los lotes con mayor crecimiento en la producción de gas natural fueron el Lote 88 con 856 mmpcd, el Lote 56 con 271 mmpcd y Lote 57 con mmpcd, todos ubicados en la selva amazónica del departamento de Cusco, ubicado en el sur del país.

"Para la SPH estos resultados, ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la exploración, asegurar un marco regulatorio estable y promover nuevas inversiones que permitan sostener la producción en el tiempo", indicó el gremio que agrupa empresas de la industria de petróleo y gas.

Agregó que solo con reglas claras, predictibilidad y una visión de largo plazo será posible consolidar el aporte del petróleo y el gas natural al desarrollo regional, la generación de empleo y el bienestar de los peruanos. EFE

EFE

