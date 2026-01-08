Presidenta encargada de Venezuela se reúne con embajador chino en medio de presión de EEUU

Caracas, 8 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con el embajador de su aliada China, Lan Hu, para agradecer la condena del gigante asiático a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas de EE.UU., país que ha redoblado la presión sobre Caracas.

Rodríguez compartió imágenes del encuentro con Hu en su canal de Telegram y destacó la "posición firme y consecuente de China al condenar enérgicamente la grave violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana".

"Sostuvimos afectuoso encuentro con el embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, a quien transmitimos nuestro sincero agradecimiento por su condena al secuestro del Pdte. Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como a las agresiones contra Venezuela", indicó Rodríguez.

Más temprano, el canciller venezolano Yván Gil también expresó "su más profundo agradecimiento" a China que, a su juicio, rechazó "la politización e instrumentalización de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países"

China denunció este jueves el decomiso por parte de Estados Unidos de un petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales y sostuvo que la "incautación arbitraria" de buques de otros países en alta mar "contraviene seriamente el derecho internacional" y vulnera los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.

Pekín reiteró además su rechazo a las sanciones "que carecen de base en el derecho internacional" y que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las declaraciones se dieron después de que la Guardia Costera estadounidense interceptara en el Atlántico Norte al petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, vinculado al transporte de crudo venezolano y que, según Washington, habría incurrido en violaciones del régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos.

Rodríguez, quien hasta poco se desempeñaba como vicepresidenta, fue juramentada el lunes como presidenta encargada del país, después de la captura de Maduro y su esposa durante los ataques estadounidenses en Caracas y otros tres estados vecinos a esta capital.

Según funcionarios estadounidenses citados por la cadena ABC, la Administración del presidente Donald Trump ha comunicado a Rodríguez que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo. EFE