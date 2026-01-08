Agencias

Petro pidió a Trump restablecer la comunicación directa entre Washington y Bogotá

Bogotá, 7 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que en la llamada telefónica que sostuvo esta tarde con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, le pidió restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de su Cancillería y el Departamento de Estado, interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación bilateral.

"Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que (Trump) es presidente", dijo Petro en un discurso pronunciado ante una multitud en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una movilización convocada por su Gobierno "en defensa de la soberanía".

Según Petro, en la llamada con Trump, "que duró como una hora o más", le hizo "una solicitud: que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes". EFE

