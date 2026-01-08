Peña reafirma "compromiso con la democracia" tras hablar con Rubio sobre captura de Maduro

Asunción, 8 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó este jueves su "compromiso con la democracia" tras conversar con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre el operativo militar del pasado sábado en Caracas, y tres estados vecinos, que concluyó con la captura del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Nuestro compromiso con la democracia y el bienestar de nuestros pueblos es firme. Reafirmamos los valores que compartimos y coincidimos en la importancia de trabajar juntos para promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región", dijo Peña en un mensaje que difundió en su cuenta en X.

Más temprano, el Departamento de Estado había informado de la conversación telefónica entre Peña y Rubio, que se enmarca en la ronda de contactos que el secretario de Estado realiza en los últimos días con dignatarios de países aliados.

En el contacto telefónico, el funcionario estadounidense agradeció a Peña "por el apoyo de Paraguay en la lucha contra el narcoterrorismo y en el fortalecimiento de la seguridad en nuestro hemisferio", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Desde la captura de Maduro, la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha enfrentado fuertes críticas de diversos sectores y Rubio ha sido el encargado de comunicar los operativos a la comunidad internacional. EFE