Orsi dice que la ausencia de Maduro en Venezuela será positiva si lleva a una democracia

Montevideo, 8 ene (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este jueves que el hecho de que Nicolás Maduro ya no se encuentre gobernando Venezuela será una buena noticia si el régimen autoritario deja de existir y aparece una democracia.

"En la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia sí, si no es lo mismo", valoró Orsi ante la pregunta de si era una buena noticia que Maduro ya no liderara el país en una rueda de prensa compartida por el noticiero local Telemundo.

Orsi también recordó que él dijo en varias oportunidades que el Gobierno de Venezuela era "un régimen autoritario" y añadió que espera ver allí elecciones y gobiernos democráticamente constituidos.

El pasado domingo, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, el Gobierno de Uruguay reafirmó la "posición histórica" del país en cuanto a su adhesión a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de las naciones y defensa del derecho internacional.

Así lo indicó el presidente Yamandú Orsi en una declaración que brindó a la prensa tras reunirse con su gabinete ministerial en un encuentro del que también formaron parte la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, y otras autoridades.

"Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta al año 1965, cuando -ante una invasión a la República Dominicana- integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y defendió una posición que se mantiene hasta hoy", explicó.

Por otra parte, el mandatario confirmó que Uruguay se adhirió a un comunicado en el que su Gobierno junto a los de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".

"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados", expresaron los seis países en un comunicado. EFE