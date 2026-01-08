No se reanuda la búsqueda por parte de Hamás del rehén que queda en Gaza

Gaza, 8 ene (EFE).- El brazo armado de Hamás, las brigadas Al Qasam, no reanudó este jueves la búsqueda del cuerpo del rehén israelí que queda en Gaza, según atestiguó EFE, una circunstancia que un miembro del equipo de búsqueda atribuyó a que Israel no les ha dado permiso para acceder al lugar, que se encuentra al otro lado de la zona amarilla, en territorio controlado por el Ejército israelí.

EFE acudió esta mañana a la zona donde comenzaron ayer miércoles las tareas de búsqueda de los restos del policía israelí Yan Gvili en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Ningún equipo de búsqueda acudió allí este jueves, según atestiguó EFE, y un miembro del mismo afirmó que la razón es que Israel no ha dado al Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo que coordina y supervisa las búsquedas, el permiso para acceder allí.

EFE consultó estas afirmaciones con el Ejército israelí, sin haber obtenido por el momento respuesta.

El Ejército israelí controla algo más de la mitad del territorio de la Franja de Gaza, una zona donde los palestinos no pueden ir bajo riesgo de ser disparados por las tropas israelíes.

El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qassam, afirmó ayer que la organización islamista está haciendo "enormes esfuerzos las 24 horas del día" para cumplir con la entrega del cuerpo del último rehén, a pesar de "las importantes complicaciones" que encuentran por "la destrucción generalizada" del enclave palestino.

El brazo armado de Hamás ya buscó a principios de diciembre el cuerpo de Gvili en el mismo barrio de la capital gazatí.

La liberación de los 48 rehenes vivos y muertos de Gaza es uno de los compromisos que Hamás tiene que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Desde su entrada en vigor el 10 de octubre, los islamistas llevan entregando los restos de estos cautivos en un goteo, debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre los miles de toneladas de escombros causados por los bombardeos israelíes.

El Gobierno israelí, sin embargo, ha reprochado a Hamás que haya prolongado esta entrega de cuerpos para evitar las negociaciones de la segunda fase en las que tienen que abordar, entre otros asuntos, el desarme de la milicia.

Tanto funcionarios de la Autoridad Palestina como de Hamás han visitado El Cairo durante estos últimos días para hablar sobre los avances para la segunda fase de la tregua y la apertura del paso de Rafah, que une Gaza con Egipto.

Medios israelíes apuntaron que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no abrirá dicho paso hasta que Hamás entregue los restos del último rehén cautivo. EFE