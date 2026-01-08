Mueren seis personas y decenas son dadas por desaparecidas tras hundirse una barca en un río en RDC

Al menos seis personas han muerto y decenas han sido dadas por desaparecidas a causa de un nuevo hundimiento de una embarcación en el río Congo a su paso por República Democrática del Congo (RDC), un suceso que se ha saldado por ahora con cerca de 75 rescatados de las aguas.

La sociedad civil de la provincia de Ecuador (oeste), ha indicado que el siniestro tuvo lugar entre Dianga y Bokuma, en el territorio de Bolomba, antes de afirmar que el suceso habría sido causado por un coche entre una barca y una embarcación a motor, según ha recogido la emisora Radio Okapi.

La sobrecarga de pasajeros y mercancías, la mala señalización de las vías navegables, la navegación nocturna y el incumplimiento de las normas por parte de los barcos son las principales causas de naufragios en las rutas fluviales en el país africano.