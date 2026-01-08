Agencias

Mueren seis personas y decenas son dadas por desaparecidas tras hundirse una barca en un río en RDC

Guardar

Al menos seis personas han muerto y decenas han sido dadas por desaparecidas a causa de un nuevo hundimiento de una embarcación en el río Congo a su paso por República Democrática del Congo (RDC), un suceso que se ha saldado por ahora con cerca de 75 rescatados de las aguas.

La sociedad civil de la provincia de Ecuador (oeste), ha indicado que el siniestro tuvo lugar entre Dianga y Bokuma, en el territorio de Bolomba, antes de afirmar que el suceso habría sido causado por un coche entre una barca y una embarcación a motor, según ha recogido la emisora Radio Okapi.

La sobrecarga de pasajeros y mercancías, la mala señalización de las vías navegables, la navegación nocturna y el incumplimiento de las normas por parte de los barcos son las principales causas de naufragios en las rutas fluviales en el país africano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Líder kurdoiraquí denuncia que Damasco pretende "cambiar demografía" con ataques en Alepo

Infobae

Suiza rendirá homenaje al más alto nivel a víctimas de incendio de un bar en pueblo alpino

Infobae

Los bomberos de Crans-Montana denuncian falta de medios: "Todos son voluntarios"

Infobae

Hungría dice que el tema de Groenlandia debe tratarse en la OTAN y no en la UE

Infobae

Víctor Clavijo destaca lo "fundamental" del fútbol femenino en Canarias para avanzar en igualdad y derechos

Víctor Clavijo destaca lo "fundamental"