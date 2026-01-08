Milei y su canciller se reúnen con Díaz Ayuso en Buenos Aires

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, recibió este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, en un encuentro del que participó también el canciller argentino, Pablo Quirno.

Díaz Ayuso llegó al edificio de la calle Balcarce poco antes de las 10:00 hora local (13:00 GMT) y permaneció allí hasta pasadas las 11:15.

En imágenes compartidas por la Presidencia argentina se la ve sentada junto a Milei y Quirno delante de la icónica motosierra con la que el mandatario argentino simboliza el severo ajuste fiscal que impulsa desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

En el fondo, se ven una bandera argentina y una camiseta de la selección argentina de fútbol.

Presidencia no brindó información sobre los temas discutidos durante el encuentro, pero fuentes oficiales citadas por la prensa local informaron de que se trató de una reunión de carácter informal aprovechando las vacaciones de la política española en Uruguay y precisaron que el principal punto de conversación fue la situación en Venezuela.

Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño el sábado y la captura de Nicolás Maduro.

"Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó ese mismo día Milei.

También enumeró una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONGs "para impulsar la izquierda radical en el mundo", vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiación de la guerrilla colombiana y "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Díaz Ayuso, por su parte, también reaccionó positivamente a la captura de Maduro y aseguró que "grandes potencias como China, Irán o Rusia" le han permitido estar en el poder mientras se lucraban "con la sangre del pueblo de Venezuela" utilizando el petróleo y el narcotráfico.

"El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", añadió.

El encuentro de este jueves no fue el primero entre ambos, ya que ya habían mantenido reuniones en 2024 y 2025 en la capital española.

En junio de 2024, Díaz Ayuso otorgó al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Un año después, se reunieron nuevamente en la capital española previo a la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum. EFE

(Foto) (Vídeo)