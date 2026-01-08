Agencias

Macron utilizará el G7 para impulsar el multilateralismo y evitar la fragmentación

París, 8 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que va a utilizar la presidencia del G7, que su país ejerce este año, para impulsar el multilateralismo, porque cree que ahí está la respuesta para los grandes desequilibrios mundiales y evitar la fragmentación.

"La presidencia francesa del G7 nos va a poner en el centro del multilateralismo", subrayó Macron en el discurso a los embajadores franceses reunidos en París.

Explicó que desde esa presidencia, que no se hará ni contra China ni contra las grandes potencias emergentes que no forman parte del G7, el objetivo será combatir los desequilibrios mundiales, en particular el económico, con la idea de "hacer todo lo posible para evitar la fragmentación del mundo". EFE

