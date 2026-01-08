Agencias

Machado considera "absolutamente temporal" el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

Caracas, 7 ene (EFE).- La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es "absolutamente temporal" e insistió en que su país está en un proceso hacia la "transición", luego de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante operación militar estadounidense en el país suramericano.

Machado, en una entrevista con el medio venezolano La Patilla, afirmó que la Administración de Rodríguez, quien juró al cargo el lunes por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es "absolutamente temporal".

"Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible", añadió Machado.

La exdiputada, quien salió en diciembre pasado de Venezuela para recibir el nobel de la Paz en Oslo después de casi un año en la clandestinidad, remarcó que el país está en una "fase antes de que avance la transición".

Durante esta etapa, consideró, deben pasar una "serie de eventos", entre ellos la liberación de presos políticos, que la ONG Foro Penal cifra en 863.

En ese sentido, Machado advirtió que este es un proceso "irreversible", que, a su juicio, tiene como objetivo "desmantelar una estructura represiva y criminal".

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país suramericano "recupere su salud".

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario dibujó una transición de Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

Maduro está acusado por la Justicia de EE.UU. de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.EFE

