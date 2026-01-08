La UE lamenta la salida de EE.UU. de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático

Bruselas, 8 ene (EFE).- El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, lamentó este jueves que Donald Trump haya retirado a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y aseguró que el bloque comunitario seguirá cooperando a nivel internacional para frenar el aumento de las temperaturas.

"La UNFCCC sustenta la acción climática mundial. Reúne a los países para apoyar la acción por el clima, reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y hacer seguimiento de los avances. La decisión de la mayor economía del mundo y segundo mayor emisor de retirarse de ella es lamentable y desafortunada", dijo Hoekstra en la red social LinkedIn.

La reacción del Ejecutivo comunitario se produce horas después de que Trump firmara este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses nacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

Entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

La orden presidencial también determina que Estados Unidos se retira de organizaciones de la ONU como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat), entre otros.

El democristiano neerlandés añadió que la UE seguirá "apoyando de manera inequívoca la investigación climática internacional, como base de nuestro conocimiento y de nuestro trabajo".

"También continuaremos trabajando en la cooperación climática internacional. Y en el ámbito interno, seguiremos impulsando nuestra agenda de acción climática, competitividad e independencia", concluyó Hoekstra.