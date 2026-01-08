Agencias

La Iglesia española asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual

Madrid, 8 ene (EFE).- La Iglesia católica española asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en su seno, según un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal.

El acuerdo, firmado este jueves, contempla una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas cuando ya no sea posible judicialmente.

El nuevo mecanismo prevé que la víctima inicie el proceso en una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso al Defensor del Pueblo. EFE

