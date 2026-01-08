Agencias

La Academia anuncia que 317 películas son elegibles para la 98º edición de los Óscar

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves que 317 películas son elegibles para la 98º edición de los premios Óscar, incluidas 201 para la categoría de mejor película.

El listado de las 317 películas no ha sido revelado por la Academia.

Los largometrajes englobados en la considerada categoría magna de los galardones más prestigiosos del cine "cumplieron con requisitos adicionales a los de la entrada general, incluyendo una mayor exhibición en salas y la presentación de un formulario confidencial de Entrada de Estándares de Representación e Inclusión de la Academia (RAISE)", informó la Academia en un comunicado.

La Academia anunció el pasado 16 de diciembre las listas de los proyectos preseleccionados en 12 de las 24 categorías a los Óscar de esta edición, en las que la representante española, 'Sirat', de Oliver Laxe, hizo historia con cinco categorías.

El suspense de terror y vampiros 'Sinners' y la segunda parte del musical 'Wicked' lideran esta lista de la preselección que también incluye la brasileña 'El agente secreto', la argentina 'Belén' y 'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro.

El plazo para que los más de 7.000 miembros que componen la Academia voten qué películas serán nominadas en esta edición se abre el próximo lunes 12 de enero de 2026 y finalizará el viernes 16.

Las nominaciones para la 98º edición de los premios más prestigiosos del cine internacional se anunciarán el jueves 22 de enero de 2026 y los ganadores se darán a conocer el próximo 15 de marzo en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

La vicepresidenta europea, Teresa Ribera, lamenta el alejamiento estadounidense de organismos climáticos, señalando que valores como la cooperación y la justicia se ven relegados, mientras Washington justifica la medida por intereses nacionales y desconfianza hacia agendas multilaterales

Ribera critica la salida de

Vox apoya las protestas de agricultores y pide comparecer a Ordeig: "Es un auténtico traidor"

Tras criticar el pacto entre la UE y Mercosur, el portavoz Joan Garriga exige la presencia de Òscar Ordeig en el Parlament, acusa públicamente al Govern de abandonar al campo catalán y llama a frenar políticas impulsadas por Bruselas

Vox apoya las protestas de

Concluye sin resultado la jornada de búsqueda del niño español tras el naufragio en Indonesia

Infobae

La filial de aviación de Dassault eleva casi un 8% su previsión de ventas para 2025, hasta 7.000 millones

El fabricante francés, tras entregar más aviones militares y civiles en 2025 en comparación con el año anterior y sumar nuevos encargos, estima ahora un crecimiento significativo de su cifra de negocio para el próximo ejercicio

La filial de aviación de

Alianza Verde critica la "dejadez" en materia ambiental del Gobierno: "Hay una complacencia absoluta"

El partido ecologista denuncia falta de respuesta ante el incremento de emisiones de CO2 en España y exige a las autoridades actuar con mayor determinación y rapidez para frenar el deterioro ambiental, advirtiendo sobre los riesgos de mantener políticas insuficientes

Alianza Verde critica la "dejadez"