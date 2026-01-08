Jueves , 8 de enero de 2025 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 8 ene (EFE).-

Caracas/Washington.- Los venezolanos buscan adaptarse a una nueva realidad social y política con la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, bajo la presión de Estados Unidos, empeñado en controlar el petróleo venezolano "indefinidamente" y ser el principal socio comercial del país suramericano.

Ciudad Juárez (México).- La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, provoca preocupación e inquietud en la frontera norte de México, particularmente en Ciudad Juárez, donde habitantes y miembros de la comunidad migrante se preguntan si ese tipo de acciones podría repetirse en territorio mexicano ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Bogotá.- La seria crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos da un giro inesperado con una larga y "constructiva" conversación telefónica que tuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, quienes acordaron reunirse próximamente en la Casa Blanca.

Mineápolis (EE.UU.).- La investigación por la muerte de una ciudadana estadounidense de 37 años por disparos de un agente de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis continúa su curso entre el rechazo de las autoridades locales, manifestaciones en diversas ciudades del país y el respaldo de la Administración del presidente Trump al agente implicado.

Naciones Unidas.- La captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, realizada sin un mandato del Consejo de Seguridad, o las amenazas de Washington sobre Groenlandia, colocan a la ONU en el centro de una de las crisis más delicadas para su credibilidad desde hace años, al poner en jaque su papel como garante del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

Bogotá.- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, explica en una rueda de prensa sobre los detalles de la llamada del presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Buenos Aires.- La venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, dijo en una entrevista con EFE que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela "está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro" y pidió al presidente Javier Milei que modere el discurso contra el país caribeño para facilitar la liberación del padre de su hijo.

Groenlandia/Pekín.- China ha mostrado en la última década un interés creciente por el Ártico y por Groenlandia, especialmente a través de inversiones puntuales en proyectos mineros y de su apuesta estratégica por las nuevas rutas marítimas árticas hacia Europa.

Jerusalén.- Hamás busca el cuerpo del último rehén israelí que queda en Gaza, cuya entrega abriría la segunda fase del alto el fuego, mientras el Gobierno israelí amenaza con no permitir la esperada apertura del cruce de Rafah, entre la Franja y Egipto, si sus restos no son devueltos.

Gaza.- Desde una Gaza asolada, el médico español David Noguera de Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene la esperanza y confía en que Israel no expulsará de la Franja a 37 ONG internacionales, incluyendo la suya, ya que en caso contrario advierte de que "habrá más sufrimiento" y "se dispararán" las muertes de palestinos que hasta ahora se podían evitar.

Labuan Bajo (Indonesia).- La lluvia, el fuerte viento y las potentes corrientes dificultan este jueves el operativo de búsqueda para un menor español que continúa desaparecido desde el naufragio el 26 de diciembre de una embarcación turística en el sur de Indonesia en el que viajaba una familia de seis españoles, de los cuales tres han fallecidos y dos fueron rescatados.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige a los embajadores franceses, reunidos esta semana en París, para definir sus prioridades diplomáticas para 2026.

París.- Un centenar de tractores entran a primera hora de este jueves en París y protestan al frente de monumentos como la Torre Eiffel o el Arco de Triunfo para mostrar su rechazo al acuerdo de Mercosur.

Cairo.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, visita Egipto.

Nueva York (EE.UU.).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumple este jueves su primera semana a cargo de la ciudad, en la que ha visto cómo la Gran Manzana se convirtió en el epicentro de un conflicto internacional al recibir al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de EE.UU., así como sufrido duras críticas por parte de Israel por la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo.

Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrada por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo.

Nueva York (EE.UU.).- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes comparece en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, que fue pospuesta el 19 de noviembre, en la que se conocerá si se declara culpable, tasa meses de negociación con la Fiscalía o si irá a juicio.

Tegucigalpa.- El pleno del Parlamento de Honduras, que preside Luis Redondo, afín al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), está convocado para conocer un "informe sobre las elecciones generales" del 30 de noviembre de 2025, de las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados finales el 30 de diciembre.

Aceh (Indonesia).- El Banco Mundial ha reducido su proyección de crecimiento económico de Indonesia para 2026 a alrededor del 5 %, frente al 5,2 % proyectado anteriormente.

Miami (EE.UU.).- Los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman realizarán una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional para mejorar el suministro de energía solar. Será la primera caminata de Cardman y la décima de Fincke, con la que iguala un récord de la NASA.

Yeda (Arabia Saudí).- Rueda de prensa posterior a la primera semifinal entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Montevideo.- Las leyendas de Uruguay y Argentina presentan en una conferencia de prensa el encuentro amistoso de fútbol playa que disputarán el 9 de enero en la ciudad de Punta del Estey que contará con la presencia de exjugadores como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi.

