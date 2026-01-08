Israel finaliza la entrega de miles de fusiles de asalto a "equipos de respuesta rápida" en el país

El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves el fin del proceso de distribución de miles de fusiles de asalto a "equipos de respuesta rápida" en el país, en el marco de la estrategia de seguridad desarrollada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Defensa israelí ha indicado en un comunicado que la cartera y el Ejército "han completado la distribución de miles de fusiles de asalto 'Arad' a equipos de respuesta rápida en el país, lo que supone un hito significativo en la estrategia de defensa comunitaria de Israel".

Así, ha explicado que el proceso se enmarca en un acuerdo con la empresa Israel Weapon Industries (IWI), valorado en cerca de 31 millones de dólares (alrededor de 26,5 millones de euros), como parte de "la iniciativa amplia para reforzar las capacidades de seguridad de las comunidades a nivel nacional".

"Al margen del suministro de los fusiles de asalto, el acuerdo incluye un servicio integral de mantenimiento durante la próxima década, incluyendo el mantenimiento de las miras ópticas Meprolight M5. Estas miras se transferirán desde las existencias de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y se instalarán en las armas", ha explicado.

"La finalización de la iniciativa creará un sistema de defensa estandarizado, de fabricación israelí, para equipos de respuesta rápida", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que "esto representa otro paso significativo en el avance de la estrategia de expandir la base de producción de defensa de Israel, a partir de las lecciones aprendidas de la guerra".