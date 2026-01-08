Informe identifica más de 16.800 insultos de Milei en X desde que asumió la Presidencia

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- Un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) difundido este jueves identificó que, desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente argentino, Javier Milei, publicó más de 16.800 mensajes con insultos en la red social X.

De acuerdo con el estudio, titulado 'El insulto como estrategia' y que analizó más de 113.000 publicaciones de Milei en X entre su asunción el 10 de diciembre de 2023 y el pasado 15 de septiembre, uno de cada siete posteos del mandatario contienen expresiones insultantes, despectivas o estigmatizantes dirigidas a personas, empresas y entidades. Entre ellas al menos 62 periodistas y 14 medios de comunicación.

El trabajo, que enfatizó que Milei publica en promedio 60 posteos diarios con insultos, fue realizado por el Data Journalism Visualization Bootcamp (DJV) de Fopea y destacó que el presidente utiliza el insulto como parte central de su estrategia de comunicación en X desde su asunción.

"La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente", subrayó Fopea.

El análisis identificó cinco grandes categorías de insultos: despectivos, estigmatizantes, de animalización, repulsivos y sexualizados. El insulto más utilizado fue "kuka", una forma despectiva de referirse a los kirchneristas comparándolos con cucarachas, que utilizó en 2.286 menciones.

"Cuando el insulto se vuelve estrategia y el algoritmo lo premia, el debate público se degrada, crece la autocensura y se apagan voces", añadió Fopea, que identificó que el 70 % de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contenían términos despectivos o estigmatizantes.

"La figura presidencial, por su peso en sí misma, facilita la amplificación del mensaje. Cada mensaje activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión”, agregó el informe, que advirtió que esto tuvo consecuencias en el ejercicio del periodismo: “Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos se volvió un mecanismo de defensa”.

Para la elaboración del proyecto, un equipo interdisciplinario analizó tanto las publicaciones originales como reposteos del presidente y puso a disposición del público un buscador de insultos y las bases de datos utilizadas.

El informe detectó un patrón temporal en el uso de insultos: "Los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización". EFE