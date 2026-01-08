Agencias

Hungría confirma que votará contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Budapest, 8 ene (EFE).- El Gobierno húngaro ha confirmado este jueves su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y ha anunciado que votará mañana en contra, al considerarlo contrario a los intereses de los agricultores.

"La Comisión Europea está presionando para adoptar y aplicar un acuerdo que abriría Europa a las importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos, a expensas del sustento de los agricultores húngaros", justificó su postura el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en un mensaje en la red social X. EFE

