Hallan sin vida a niño de 11 años con TEA que buscaban desde el domingo en Paraguay

Asunción, 8 ene (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay confirmó este jueves el hallazgo en aguas del arroyo Ñeembucú, en el sur del país, del cuerpo sin vida de un niño de 11 años que tenía Trastorno del Espectro Autista (TEA), cuya búsqueda cobró notoriedad después de que su familia declarara que estaba desaparecido desde el pasado domingo.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que el niño "fue plenamente reconocido" y localizado en aguas del arroyo, "a unos 400 metros del lugar donde la víctima habría sido vista por última vez", sin adelantar hipótesis sobre las posibles causas de la muerte.

En declaraciones al diario local ABC Color, la agente fiscal Érika Encina dijo que al niño "le encantaba el agua" y solía huir de casa.

"Era escapista, no era la primera vez", apuntó la funcionaria.

El mismo rotativo informó que pescadores de la zona encontraron el cuerpo del niño a pocos metros del puente que da acceso a la ciudad de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, y fue reconocido por su padre.

Según versiones de prensa, en un video captado por una cámara de seguridad se aprecia al niño jugando bajo la lluvia el día que desapareció, por cuanto se presume que pudo ser víctima de una crecida de la corriente del arroyo.EFE