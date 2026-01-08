Georgia apoya retirada de EE.UU. de 66 organizaciones, incluyendo Comisión de Venecia

Tiflis, 8 ene (EFE).- El presidente de Parlamento de Georgia, Shalvá Papuashvili, apoyó hoy la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar al país de 66 organizaciones internacionales, y destacó en particular la salida de la Comisión de Venecia, que calificó de "arma política".

"Tiflis hace mucho tiempo que viene declarando que la Comisión de Venecia se ha convertido en un arma política contra diversos países", afirmó en rueda de prensa al ser preguntado sobre la decisión de Trump.

Señaló que "la Comisión de Venecia regularmente presentaba conclusiones políticas en vez de valoraciones legales", y justo hoy "EE.UU. declaró que esta institución se ha vuelto inútil y malgastadora".

"Georgia, como miembro del Consejo de Europa, está extremadamente preocupada con el hecho de que la comisión veneciana haya cambiado su perfil inicial (...) y presenta recomendaciones partiendo de coyunturas políticas", sostuvo.

Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses nacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

Entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

La orden presidencial también determina que Estados Unidos se retira de organizaciones de la ONU como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat), entre otros.

El documento, que fue compartido por la Casa Blanca, detalla que todos los departamentos ejecutivos y agencias estadounidenses deben cesar tanto la participación como el financiamiento de estas entidades tras una revisión ordenada por Trump para evaluar el apoyo financiero de Estados Unidos a grupos que considera contrarios a su soberanía y prioridades económicas.

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la salida de EE.UU. del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025. EFE