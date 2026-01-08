Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay para ampliar áreas protegidas

Montevideo, 8 ene (EFE).- Uruguay recibió este jueves la donación de tres islas, un hito histórico que nació de un proyecto enfocado en "consolidar un corredor biocultural de áreas protegidas" en el río Uruguay, financiado por Butler Conservation, propiedad del filántropo estadounidense Gilbert Butler.

El proyecto 'Islas y Canales Verdes del Río Uruguay' nació cinco años atrás, con la visita del Butler a la zona y su interés por "incrementar la categoría de protección" del lugar.

El estadounidense adquirió las tierras y formó una alianza con Wildlife Conservation Society, la organización AMBÁ y el Banco de Bosques para trabajar en el área comprendida en el tramo inferior del río Uruguay, ubicado en el litoral oeste del país sudamericano.

En ese momento, Butler planteó a las organizaciones varios pilares de trabajo, pero con un objetivo: que los propósitos que tuvieran las islas fueran la conservacion y el turismo de naturaleza.

Así lo afirmó a la Agencia EFE Maximiliano Costa, integrante de la organización AMBÁ.

Esta labor incluyó la instalación de un programa de 'Kayaks para todos' y la construcción de refugios y senderos "para impulsar actividades de turismo de naturaleza y educación ambiental".

Costa afirmó que la entrega de estas tierras representa un hito histórico para la conservación del país, ya que es la primera vez que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas recibe una donación de estas características.

"Este tipo de actos le devuelve una voz a la naturaleza de alguna manera", dijo Costa y resaltó la importancia de que se haya tratado de una donación que permitirá que se conserve para siempre.

"Creo que eso es lo que precisamos para que el ambiente y los seres humanos podamos convivir y regenerar ese vínculo que en muchos casos está roto", enfatizó.

Este jueves, durante la ceremonia de recepción de las islas, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, apuntó que hace "varias décadas" que no se ve algo parecido a lo ocurrido y añadió que eso abrió "una gran oportunidad" para conformar un parque binacional con Argentina.

En tanto, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, señaló que este proyecto "muestra el valor" de Uruguay y destacó la importancia de que "referentes a nivel internacional" como Butler vean en el país "la posibilidad de desarrollar proyectos" de ese tipo.

Costa explicó que quienes visiten el lugar, se encontrarán con un paisaje que no acostumbran ver los uruguayos. "Son kilómetros y kilómetros de islas y canales, y realmente es como un viaje en el tiempo, por decirlo de alguna manera", enfatizó.

A largo plazo, la organización local planea "acompañar el proceso de mantenimiento de los refugios" y seguir haciéndose cargo de lo que se necesite para asegurar la conservación del área. EFE