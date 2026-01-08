Erdogan exige indemnización a líder opositor por criticar sus relaciones con Trump

Estambul, 8 ene (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha interpuesto una denuncia civil y exige una indemnización de 10.000 euros al líder de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, por haberlo acusado de usar en beneficio propio su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Se ha abierto un juicio para indemnizaciones morales por valor de 500.000 liras (unos 10.000 euros) por las acusaciones infundadas, absurdas e inapropiadas contra el presidente, realizadas por Özel el 7 de enero en (el distrito de Estambul de) Beykoz", escribió el abogado personal de Erdogan, Hüseyin Aydin, en la red X.

"También se ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía de Ankara por insultos al presidente", agregó el jurista.

Aydin no especificó a qué palabras en concreto se refería, pero una parte del discurso de Özel, jefe del partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, en un mitin en el distrito de Beykoz en Estambul celebrado ayer, criticaba las relaciones de Erdogan con Trump.

"Erdogan no le ha pedido a Trump nada para el futuro de Turquía, sino para su propio futuro. Teme por sí mismo, por sus expectativas personales. Con sus bienes amenazados, negocia con el hijo de Trump, ofrece los bienes de su país a Estados Unidos, pide a Estados Unidos permiso, valor y legitimación", dijo entonces Özel.

El político socialdemócrata aludió así a un supuesta reunión secreta de Erdogan en septiembre pasado en Estambul con el hijo mayor de Trump, el empresario Donald Trump Jr., que Ankara ni ha confirmado ni desmentido, si bien el presidente turco reaccionó en su momento con las palabras: "Si tuviera que negociar algo con Trump, no lo haría con su hijo sino con él directamente".

Además, Özel criticó la escasa subida del salario mínimo turco y aseguró que Erdogan "no es un líder mundial sino un autócrata local".

Erdogan lleva una década interponiendo denuncias contra sus rivales políticos y pidiendo indemnizaciones que la oposición ha llegado a calificar de "sobresueldo" del presidente, y también se ha disparado el número de juicios penales por "difamación al presidente", con más de 10.000 denuncias anuales. EFE