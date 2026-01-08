Agencias

El renovado Cadillac rosa de Elvis Presley se exhibirá en el Museo del Auto de Orlando

Miami (EE.UU.), 6 ene (EFE).- El Cadillac rosa en forma de guitarra del cantante de rock Elvis Presley se exhibirá a partir de este jueves en el Museo del Auto de Orlando en Florida, en el sur de Estados Unidos, tras una renovación de cerca de cuatro meses.

El automóvil del 'Rey del rock', un Cadillac Eldorado de 1970 modificado para parecer un instrumento musical, se convertirá en una "pieza central" de la colección de más de 2.500 vehículos "raros e icónicos" del Museo del Auto de Orlando, detalló en su sitio web el parque Dezerland Park, que alberga el recinto.

"Tras una completa restauración, el icónico vehículo se desvelará en su forma completa, permitiendo a los fans experimentar el coche como estaba destinado para ser visto: llamativo, inolvidable y hecho para el rey. La celebración de revelación marca el debut del Carro Guitarra de Elvis completamente restaurado", detalló.

La exhibición del legendario vehículo de Elvis (1935-1977), diseñado por Jay Ohrberg, ocurre tras su traslado al museo en septiembre pasado después de su adquisición en Francia, donde adornó un centro comercial y después estuvo en un tiradero de chatarra.

El Museo del Auto de Orlando, considerado el segundo mejor de su tipo en Estados Unidos por la 'revista Travel + Leisure', anunció que antes de exhibir el coche de 41 pies de largo (casi 12,5 metros) lo restauraría.

Aunque no hay consenso entre historiadores musicales y aficionados de los autos sobre si Presley era el propietario del vehículo o sobre si lo conducía con frecuencia, el cantante llegó en él a un concierto en Las Vegas, con lo que trascendió entre los fanáticos.

Para desvelarlo, Dezerland Park anunció un evento especial el 8 y el 9 de enero con un costo de 19,35 dólares por entrada, mientras que el fin de semana, el 10 y 11 de enero, habrá un 'Fin de semana de 'Rock and roll' con entretenimiento en vivo y accesos gratis para quienes acudan vestidos como Elvis. EFE

