El Gobierno de España dará cuenta en el Congreso el día 15 de su postura sobre Venezuela

Madrid, 8 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, comparecerá el próximo día 15 en el Congreso en un pleno extraordinario para explicar la posición de España en la crisis venezolana desatada tras la intervención de Estados Unidos que supuso la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Fuentes del Congreso, la Cámara Baja del parlamentarismo español, explicaron que será a las 11:00 hora local (10:00 GMT) del próximo jueves cuando Albares comparecerá en relación con la situación en Venezuela.

La comparecencia se produce después de que el pasado día 3, cuando Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición junto al Partido Socialista (PSOE), solicitara la comparecencia del ministro de Asuntos exteriores para explicar la posición del Ejecutivo ante "el grave ataque" de la Administración de Donald Trump al país caribeño.

Los partidos en los que suelen apoyarse Sumar y el Partido Socialista, que gobiernan en minoría, también pidieron la comparecencia de Albares.

Además, el conservador Partido Popular (PP) registró este jueves dos iniciativas en el Congreso para pedir dos comparecencias urgentes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una de ellas para hablar sobre "su papel estelar" con Venezuela. EFE

EFE

