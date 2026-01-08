Agencias

El Gobierno de EE.UU. asegura que 650.000 inmigrantes irregulares han sido deportados

Guardar

Nueva York, 8 ene (EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que EE.UU. ha "arrestado, detenido y deportado a sus países de origen" a más de 650.000 inmigrantes irregulares "gracias" a la Administración de Donald Trump.

"Gracias al presidente Trump, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650.000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen", anotó Noem en una conferencia de prensa en Nueva York.

La titular de Seguridad Nacional agregó que "los dos millones que se marcharon voluntariamente" tienen la "posibilidad para regresar a casa y volver (a Estados Unidos) algún día por la vía legal, para así tener la oportunidad de disfrutar del sueño americano". EFE

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Francia recalca que Groenlandia no está a la venta: "No estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse"

El jefe de la diplomacia francesa subraya que la isla ártica no puede ser objeto de transacción tras los intentos de la Casa Blanca de negociar formalmente su anexión, mientras Europa reafirma el respaldo a las autoridades danesas

Francia recalca que Groenlandia no

Aplazado por sexta vez el fallo sobre la paralización de un complejo contaminante en Túnez

Infobae

El CAC 40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

Infobae

Detenido el patrón de una patera interceptada en La Unión por favorecimiento de la inmigración irregular

Siete ciudadanos de origen norteafricano, localizados en condiciones precarias en una embarcación rumbo a la costa murciana, reciben atención sanitaria tras ser rescatados, mientras la investigación desvela indicios de delitos cometidos por uno de los ocupantes

Detenido el patrón de una

La compañía austríaca Doppelmayr construirá en Ciudad de México el teleférico más largo del mundo

Infobae