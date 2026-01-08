El emplazamiento de tropas extranjeras en Ucrania será visto como una amenaza por Rusia

Moscú, 8 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso arremetió hoy contra la declaración de intenciones firmada el pasado martes por Reino Unido y Francia para el envío de tropas a Ucrania, al señalar que esto será visto como una intervención extranjera que genera amenazas a Rusia y a toda Europa.

"El emplazamiento en territorio de Ucrania de unidades, instalaciones militares, almacenes u otras infraestructuras de Occidente será calificado como una intervención extranjera, que genera una amenaza directa no solo para Rusia, sino para otros países de Europa", declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, en un comunicado publicado en el portal de Exteriores.

La diplomática rusa alertó que "todas estas unidades e instalaciones serán vistas como objetivos legítimos de las Fuerzas Armadas de Rusia".

"Estas advertencias han sido expresadas en varias ocasiones a los más altos niveles y mantienen su vigencia", añadió.

Según Zajárova, la declaración firmada el pasado martes en París por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, "está extremadamente alejado de una solución pacífica".

"No tiene como objetivo lograr una paz y seguridad sólidas, sino a continuar la militarización, escalada y ampliación del conflicto" en Ucrania, denunció.

La portavoz de la diplomacia rusa insistió en que "la solución pacífica del conflicto solo es posible sobre la basa de eliminar las causas que lo originaron, el retorno de Ucrania al estatus neutral, su desmilitarización y desnazificación, el respeto por parte de Kiev de los derechos y libertades en materia de lengua, cultura, religiones".

"Todos estos objetivos, sin lugar a dudas, se alcanzarán o por medios político diplomáticos, o en el marco de la operación militar especial en la cual las Fuerzas Armadas de Rusia mantienen totalmente la iniciativa", dijo.

Alertó que las "nuevas declaraciones militaristas de la llamada 'coalición de voluntarios' y el régimen de Kiev conforman en verdadero 'eje de la guerra'".

"Los planes de sus integrantes se tornan cada vez más peligrosos y destructivos para el futuro del continente europeo y sus habitantes, a los que los políticos occidentales obligan además a pagar por estos empeños", concluyó.

Starmer anunció este martes en una rueda de prensa en París que tanto el Reino Unido como Francia firmaron una declaración de intenciones para enviar tropas a Ucrania y establecer centros militares en el país si se alcanza la paz con Rusia.

Al término de la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios, el mandatario del Reino Unido dijo que el encuentro había sido "muy constructivo" y que "allanaba el camino" del marco legal para que las tropas británicas, francesas y del resto de aliados puedan operar en suelo ucraniano en un futuro. EFE