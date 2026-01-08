El Ejército israelí detiene a tres colonos sospechosos de herir de gravedad a un palestino

Jerusalén, 8 ene (EFE).- El Ejército israelí detuvo este jueves a tres colonos israelíes sospechosos de haber herido de gravedad a al menos dos palestinos y vandalizado propiedades en Beit Lid (Cisjordania ocupada), según anunció junto a la Policía en un comunicado conjunto publicado en sus canales oficiales.

"Hace poco, soldados de las fuerzas israelíes fueron enviados al cruce de Shavei Shomron tras recibir un informe sobre decenas de sospechosos israelíes enmascarados que vandalizaban propiedades en la zona", recoge el anuncio militar y policial.

"Los israelíes incendiaron vehículos palestinos en la carretera adyacente a la comunidad y atacaron a un palestino que se encontraba en el interior de uno de ellos. Como resultado del incidente, dos palestinos resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica", continúa el comunicado.

La nota, que afirma que las fuerzas de seguridad continúan las búsquedas y la investigación del incidente en la zona, informa además de que los soldados detuvieron a tres sospechosos y los trasladaron a la Policía israelí "para un interrogatorio más exhaustivo".

Medios israelíes recogen que alrededor de una treintena de colonos acudió a la aldea palestina de Beit Lid desde el asentamiento de Shavei Shomron. Los atacantes, enmascarados, asaltaron propiedades e incendiaron vehículos palestinos.

Según el diario israelí Ynet, al menos un hombre resultó gravemente herido en uno de los incendios. Tras escapar de un vehículo en llamas, el medio afirma que fue agredido por los colonos, quienes le causaron heridas en la cabeza.

Según Ynet, las autoridades sospechan que el ataque se produjo en venganza por la evacuación de un asentamiento ilegal en la zona.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

El año 2025 fue el más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este-, concluyó un informe publicado en diciembre por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes.

El Ejército israelí ha matado a 982 palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en el territorio ocupado militarmente de Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás contra Israel, y otros 21 murieron a manos de colonos, según informó también en diciembre la ONG israelí B’Tselem. EFE