Agencias

EE.UU. suspende la asistencia al Gobierno somalí por una presunta confiscación de su ayuda

Guardar

Nairobi, 8 ene (EFE).- Estados Unidos ha suspendido toda asistencia al Gobierno de Somalia al alegar que las autoridades somalíes destruyeron un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU con ayuda alimentaria financiada por Washington, según informó el Departamento de Estado norteamericano.

El Departamento de Estado anunció la suspensión de la ayuda en un mensaje publicado a última hora del miércoles por la Embajada de EE.UU. en Somalia en su cuenta de la red social X.

Washington -explicó- "está profundamente preocupado por los informes que indican que funcionarios del Gobierno Federal de Somalia destruyeron un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) financiado por EE. UU. y confiscaron ilegalmente 76 toneladas métricas de ayuda alimentaria financiada por donantes para somalíes vulnerables".

La Administración del presidente Donald Trump "mantiene una política de tolerancia cero ante el desperdicio, el robo y el desvío de asistencia vital", subrayó.

Así, el Departamento de Estado "ha suspendido todos los programas de asistencia estadounidenses en curso que benefician al Gobierno Federal de Somalia".

La reanudación de la asistencia dependerá de que el Ejecutivo somalí "asuma la responsabilidad de sus acciones inaceptables y adopte las medidas correctivas pertinentes", añadió.

La medida se adoptó después de las críticas expresadas en las últimas semanas por Trump contra la comunidad somalí residente en el país norteamericano.

El pasado 2 de diciembre, el mandatario estadounidense acusó, durante una reunión de su gabinete, a los inmigrantes somalíes de aprovecharse de Estados Unidos, al aseverar que su país "apesta" y que él no los quiere en EE.UU.

Somalia, según el presidente estadounidense, "apenas es un país", pues "no tienen nada. Sólo andan matándose entre ellos. No hay estructura".

No es la primera vez que Trump pone en su punto de mira a ciudadanos de origen somalí.

A finales de noviembre, el presidente cargó contra los inmigrantes de 19 países considerados "del tercer mundo", incluido Somalia, e impuso sobre los mismos una suspensión de las decisiones en los casos de admisión de asilo.

Esa medida se tomó en un contexto de creciente represión migratoria en EE.UU. y tras incidentes de seguridad, incluido el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington el pasado 26 de noviembre, atribuido a un ciudadano afgano asilado.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Agenda Informativa de Europa Press para este jueves, 8 de enero (y 2)

Figuras relevantes de la política, la cultura y la sociedad se dan cita en Madrid y Sevilla para abordar diversidad de temas como el periodismo, la sanidad, las artes, la educación, la crisis energética y el cambio climático en encuentros programados para hoy

Infobae

El mal clima complica la búsqueda de niño español desaparecido tras naufragio en Indonesia

Infobae

Fergus Group alcanza los 20 hoteles en Mallorca tras incorporar un nuevo resort familiar en Capdepera

La compañía hotelera suma un nuevo establecimiento familiar en Capdepera, lo que refuerza su presencia en Baleares y marca un avance significativo en su estrategia de experiencias temáticas y oferta de ocio integral enfocada a todas las edades

Fergus Group alcanza los 20

A.Saudí acusa EAU de organizar con ayuda militar huida del líder separatista yemení

Infobae

El Gobierno y la Iglesia firman hoy un acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores

Félix Bolaños, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego impulsan un mecanismo alternativo liderado por el Defensor del Pueblo que permitirá atender a quienes no pudieron acceder a la justicia tras casos de explotación infantil en el entorno eclesiástico

El Gobierno y la Iglesia