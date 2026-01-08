Agencias

China y la UA expresan una "preocupación" conjunta por el ataque de EE.UU. a Venezuela

Adís Abeba, 8 ene (EFE).- China y la Unión Africana (UA) expresaron este jueves de manera conjunta su "preocupación" por el ataque de Estados Unidos a Venezuela que el pasado día 3 provocó la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

El gigante asiático y la organización panafricana expresaron esa inquietud durante el IX Diálogo Estratégico China-Unión Africana, celebrado en la sede de la UA en Adís Abeba, capital de Etiopía.

En la reunión, presidida por el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, ambas partes expresaron en un comunicado conjunto su "preocupación por los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela".

China y la Unión Africana reafirmaron que "se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, así como los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional".

Ambas partes subrayaron también la importancia de "salvaguardar conjuntamente los derechos e intereses legítimos del sur global" y recalcaron su compromiso de "apoyarse mutuamente".

En este sentido, enfatizaron la necesidad de "fortalecer aún más la coordinación y la cooperación para impulsar positivamente la paz, la estabilidad y el desarrollo a nivel mundial y regional".

El comunicado se emitió tras la operación militar estadounidense del pasado fin de semana en Venezuela para capturar a Maduro y tomar el control de país latinoamericano, que dejó "hasta ahora" cien fallecidos y "otra cantidad parecida de heridos", según afirmó este miércoles el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello.

Antes de participar en el foro de la UA, Wang se reunión con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para abordar la profundización de la cooperación bilateral.

El jefe de la diplomacia china inició este miércoles una gira que también le llevará a Somalia, Tanzania y Lesoto hasta el 12 de enero.

La visita continúa una tradición de 36 años en la que África es el primer destino en el extranjero del ministro chino de Exteriores al comienzo de cada año, lo que resalta el compromiso de Pekín con el continente, con el que China tiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas. EFE

