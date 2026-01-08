China confirma la repatriación desde Camboya del líder de una red de fraude y juego ilegal

Pekín, 8 ene (EFE).- China confirmó este jueves la repatriación desde Camboya de Chen Zhi, al que las autoridades identifican como líder de una red transnacional de fraude y juego ilegal, en una operación realizada con apoyo de Nom Pen y presentada por Pekín como un avance en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

El Ministerio de Seguridad Pública chino informó de que Chen Zhi fue escoltado a China el miércoles desde Nom Pen con la colaboración de las autoridades camboyanas y que, una vez en el país, quedó sometido a "medidas coercitivas" conforme a la ley mientras continúan las investigaciones.

Según el comunicado, la red estaría implicada en delitos como estafa, explotación de casinos, operaciones comerciales ilegales y ocultación de ganancias ilícitas.

Las autoridades chinas señalaron que el caso se encuentra en fase de instrucción y que prevén emitir próximamente órdenes de búsqueda contra otros presuntos miembros clave de la red.

El ministerio subrayó que continuará persiguiendo a los fugitivos y exhortó a los implicados a entregarse para optar a un posible trato más favorable, sin aportar más detalles sobre el alcance de las pesquisas.

China afirmó que la lucha contra el fraude en telecomunicaciones y el juego ilegal en línea es una "responsabilidad compartida" y reiteró su disposición a trabajar con países de la región, incluido Camboya, para desmantelar este tipo de redes.

El anuncio se produce tras la detención de Chen Zhi en Camboya y su posterior extradición a China, anunciada este miércoles por Nom Pen.

El empresario, fundador del conglomerado Prince Group, había sido señalado por autoridades estadounidenses por supuestamente dirigir centros de estafa en línea y redes de trata de personas en el Sudeste Asiático, acusaciones que el grupo negó en su momento.

En los últimos meses, varios países y territorios de la región, entre ellos Singapur, Taiwán y Hong Kong, han adoptado medidas regulatorias y judiciales contra empresas y activos vinculados al conglomerado, en el marco de una cooperación internacional reforzada contra el fraude transfronterizo y el blanqueo de capitales. EFE