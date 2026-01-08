Agencias

China confirma la repatriación desde Camboya del líder de una red de fraude y juego ilegal

Guardar

Pekín, 8 ene (EFE).- China confirmó este jueves la repatriación desde Camboya de Chen Zhi, al que las autoridades identifican como líder de una red transnacional de fraude y juego ilegal, en una operación realizada con apoyo de Nom Pen y presentada por Pekín como un avance en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

El Ministerio de Seguridad Pública chino informó de que Chen Zhi fue escoltado a China el miércoles desde Nom Pen con la colaboración de las autoridades camboyanas y que, una vez en el país, quedó sometido a "medidas coercitivas" conforme a la ley mientras continúan las investigaciones.

Según el comunicado, la red estaría implicada en delitos como estafa, explotación de casinos, operaciones comerciales ilegales y ocultación de ganancias ilícitas.

Las autoridades chinas señalaron que el caso se encuentra en fase de instrucción y que prevén emitir próximamente órdenes de búsqueda contra otros presuntos miembros clave de la red.

El ministerio subrayó que continuará persiguiendo a los fugitivos y exhortó a los implicados a entregarse para optar a un posible trato más favorable, sin aportar más detalles sobre el alcance de las pesquisas.

China afirmó que la lucha contra el fraude en telecomunicaciones y el juego ilegal en línea es una "responsabilidad compartida" y reiteró su disposición a trabajar con países de la región, incluido Camboya, para desmantelar este tipo de redes.

El anuncio se produce tras la detención de Chen Zhi en Camboya y su posterior extradición a China, anunciada este miércoles por Nom Pen.

El empresario, fundador del conglomerado Prince Group, había sido señalado por autoridades estadounidenses por supuestamente dirigir centros de estafa en línea y redes de trata de personas en el Sudeste Asiático, acusaciones que el grupo negó en su momento.

En los últimos meses, varios países y territorios de la región, entre ellos Singapur, Taiwán y Hong Kong, han adoptado medidas regulatorias y judiciales contra empresas y activos vinculados al conglomerado, en el marco de una cooperación internacional reforzada contra el fraude transfronterizo y el blanqueo de capitales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Iglesia española asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual

Infobae

Israel sale en defensa de los kurdos tras enfrentamientos con el Ejército sirio en Alepo

Infobae

Rüdiger, duda por molestias en la rodilla

Rüdiger, duda por molestias en

Ayuso se reúne este jueves con Milei en Argentina en un contexto internacional marcado por Venezuela

Las autoridades madrileñas confirman un esperado encuentro en Buenos Aires entre Díaz Ayuso y Javier Milei, en medio de la tensión política por la detención de Maduro y tras el respaldo del mandatario argentino a la intervención estadounidense en Venezuela

Ayuso se reúne este jueves

La ocasión del Villarreal

Infobae