CES 2026: BLUETTI presenta la estación de energía portátil con ruedas Elite 320 para un respaldo de energía doméstico esencial y asequible

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, pionera en tecnología de energía limpia, presenta la Elite 320 durante su evento "BLUETTI 2026 Energy Vision". Diseñada con estilo de maleta, esta estación de energía portátil/rodante de 3.2 kWh, la Elite 320 combina una gran capacidad de batería, alta eficiencia energética, movilidad con ruedas y protección UPS de 10 ms para ofrecer respaldo confiable y accesible en el hogar para cortes de energía, emergencias e interrupciones diarias.

Respaldo de energía de alta capacidad que se adapta a las necesidades

El Elite 320 alberga una gran batería LiFePO 4 de 3.200 Wh que puede durar más de una década, lo que permite, por ejemplo, alimentar un refrigerador durante más de 66 horas, lo que permite hasta dos días de energía doméstica esencial. Gracias a sus sólidas ruedas y a su asa retráctil, transportar esta estación de energía de 34 kg entre la cocina, la sala y el patio resulta muy fácil. Con una potencia de onda sinusoidal pura de 1800 W y 11 tomacorrientes diferentes, los propietarios pueden utilizar todos los elementos esenciales del hogar, como neveras, microondas, cafeteras e iluminación.

Alta eficiencia para reducir el desperdicio de energía

La duración de la copia de seguridad de energía se extiende aún más con una mayor eficiencia del sistema. El Elite 320 logra un autoconsumo ultrabajo de solo 9W, maximizando cada vatio cuando es necesario en momentos críticos. Su carga rápida de CA acelera la preparación de las interrupciones, alcanzando el 80 % en 2 horas. Para manejar apagones prolongados, convierte de manera eficiente la energía de paneles solares, generadores de gas o alternadores de vehículos a través del cargador 2.

Protección rápida del SAI con control fácil e inteligente

La Elite 320 funciona como una fuente de alimentación ininterrumpida de alta velocidad para la tranquilidad diaria. Dentro de los 10 ms de una falla en la red, cambia a la energía de la batería para mantener dispositivos sensibles como sistemas de almacenamiento, enrutadores y computadoras de juegos. También permite una gestión de energía personalizada y basada en aplicaciones con el modo de suspensión, la activación remota y las funciones del interruptor del temporizador. La compatibilidad con plataformas de asistentes domésticos inteligentes, como Google Home, Amazon Alexa y Home Assistant, desbloquea aún más experiencias de energía manos libres y automatizadas.

Se espera que el Elite 320 esté disponible en enero de 2026.

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2009, BLUETTI es una tecnología pionera en energía limpia, especializada en innovadoras centrales eléctricas portátiles y respaldo de energía doméstica para cortes de energía. Con I + D y fabricación internas, y una creciente cartera de patentes, BLUETTI eleva continuamente el estándar de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en la industria, empoderando a más de 4 millones de usuarios en más de 110 países.

