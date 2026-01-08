Cerezo: La Supercopa es una oportunidad para reconducirnos

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró, antes de la disputa de las semifinales de la Supercopa de España este jueves (20:00 horas CET, -1 GMT) ante el Real Madrid, que este torneo, en caso de ganarlo, supondría una oportunidad para “reconducir” la temporada, ya que en Liga están a 11 puntos del líder, el FC Barcelona.

“Todos los derbis son diferentes y más en esta competición, en la que se juegan dos partidos para poder ganarla. Los derbis son completamente diferentes y hoy se verá un buen derbi”, dijo en un encuentro con medios de comunicación en el hotel de concentración del Atlético en Yeda.

“Este torneo supone poder reconducirnos en una liga en la que estamos así, así… Y el poder aspirar a lo que todos queremos, que es ganar títulos”, señaló.

“El pálpito que tengo es que vamos a hacer un buen partido, otra cosa es que tengamos ese pelín de suerte que nos falta muchas vece para poder rematar muy bien los partidos”, comentó.

Un partido que, en caso de empate en los 90 minutos, se decidiría en los penaltis.

“Los penaltis son como son, tenemos una experiencia mala en los penaltis en Europa y espero que aquí, que no es Europa, la tengamos mejor si es que llegamos”, aseguró.

Un Enrique Cerezo que comentó que le “hubiera encantado” que el francés Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid debido a un esguince de rodilla, hubiera podido jugar el derbi, a la vez que ponderó la figura de su delantero, el argentino Julián Álvarez, a pesar de una temporada en la que no está rindiendo al nivel esperado.

“Todos los jugadores tienen sus altos y sus bajos. Julián ya ha demostrado su categoría, su buen juego y su talento futbolístico. En cualquier momento va a ser el Julián de siempre, porque es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo Cerezo.

Además, se mostró encantado de que Diego Simeone haya sido el entrenador de su equipo durante los últimos 14 años, al ser cuestionado por la diferencia con un Real Madrid en el que Xabi Alonso está cuestionado.

“Tenemos solamente uno en estos años porque es muy bueno, lo hace muy bien, nos da títulos y nos da triunfos. Y queremos que siga”, valoró.