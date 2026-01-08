Agencias

Canciller colombiana confirma invitación a Delcy Rodríguez para que visite el país

Bogotá, 8 ene (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó este jueves una invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que visite el país, y el ofrecimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de mediar en la crisis de la nación petrolera, especialmente tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro.

"Con la nueva presidenta del país vecino de Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos", dijo la canciller en una rueda de prensa en Bogotá.

Según Villavicencio, Rodríguez "aún no ha respondido" a la invitación que le hizo Petro, ni tampoco confirmó si ese acercamiento implica un reconocimiento por parte de Colombia de la mandataria encargada de Venezuela. EFE

