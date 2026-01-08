Agencias

Cabello dice que "hasta ahora" son 100 los fallecidos en ataque de EE.UU. a Venezuela

Guardar

Caracas, 7 ene (EFE).- El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado "hasta ahora" 100 fallecidos y "otra cantidad parecida -dijo- de heridos".

"Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad", afirmó el funcionario, que dedicó su programa 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) a la pareja presidencial y los que consideró "mártires" de la operación militar estadounidense en el país suramericano.EFE

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las autoridades yemeníes imponen un toque de queda nocturno en Adén

El Mando de Operaciones informó que la restricción al desplazamiento nocturno busca garantizar la tranquilidad entre la población, tras recientes incidentes violentos y cambios en el liderazgo local, además de nuevas operaciones militares en la región

Las autoridades yemeníes imponen un

Teagan Croft y a Milo Manheim protagonizarán la versión de acción real de 'Tangled'

Infobae

(Crónica) El Manchester City sigue su errático 2026 con otro empate ante el Brighton

El equipo dirigido por Pep Guardiola vuelve a dejar escapar puntos en el arranque del año y compromete sus aspiraciones, mientras el Arsenal puede ampliar la diferencia en la cima tras una racha inesperada de igualadas

(Crónica) El Manchester City sigue

El alcalde de Nueva York dice que ICE "asesinó" a la mujer abatida en Mineápolis

Infobae

Trump afirma que Venezuela "solamente" comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

Washington ha oficializado que el dinero generado por las exportaciones petroleras venezolanas se destinará íntegramente a adquirir bienes estadounidenses, incluyendo insumos agrícolas, fármacos y tecnología, tras las recientes negociaciones bilaterales e iniciativas impulsadas por la Casa Blanca

Trump afirma que Venezuela "solamente"