Cabello dice que "hasta ahora" son 100 los fallecidos en ataque de EE.UU. a Venezuela

Caracas, 7 ene (EFE).- El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado "hasta ahora" 100 fallecidos y "otra cantidad parecida -dijo- de heridos".

"Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad", afirmó el funcionario, que dedicó su programa 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) a la pareja presidencial y los que consideró "mártires" de la operación militar estadounidense en el país suramericano.EFE

