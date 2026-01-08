Asesinan a un líder social en el noroeste de Colombia, el primero reportado en 2026

Bogotá, 7 ene (EFE).- El líder comunitario Jorge Luis Burgos, un reconocido profesor de la zona rural de Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba (noroeste), fue reportado este miércoles como el primer líder social asesinado en Colombia en lo que va de 2026.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), El Profe, como era conocido el docente, fue asesinado en las últimas horas en su vivienda, ubicada en el corregimiento (pueblo) de Tres Palmas.

Según las primeras versiones, la víctima "presentaba signos de violencia y estrangulamiento".

Indepaz también señaló que en la zona donde fue asesinado el líder social hace presencia el Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país, que tiene una fuerza estimada de 9.000 integrantes y que desde finales de 2025 está en diálogos de paz con el Gobierno de Colombia en una mesa de negociación en Catar.

En ese sentido, la entidad recordó que en 2022 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde advertía sobre el riesgo inminente para la vida e integridad de poblaciones vulnerables en Montería, derivado del accionar y control de las Clan del Golfo.

Durante 2025, 187 líderes o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según el registro que lleva Indepaz y que suele coincidir con el de entidades oficiales como la Defensoría del Pueblo.

En 2024, Colombia volvió a encabezar la trágica lista de los países más peligrosos para los defensores ambientales, con casi 150 activistas asesinados —prácticamente un tercio de las víctimas registradas en el mundo—, según el más reciente informe de la ONG Global Witness. EFE