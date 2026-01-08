Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 ene (11.00 GMT)

Madrid, 8 ene (EFE).-

Nueva York.- Cientos de personas se reunieron en Nueva York para manifestar su rechazo tras el fallecimiento de Renee Nicole Good, luego de ser impactada por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Gaza.- El Ejército israelí mató este jueves a una niña de 11 años en un ataque cerca de la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa.

Gaza.- Desde una Gaza asolada, el médico español David Noguera de Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene la esperanza y confía en que Israel no expulsará de la Franja a 37 ONG internacionales, incluyendo la suya, ya que en caso contrario advierte que "habrá más sufrimiento" y "se dispararán" las muertes de palestinos que hasta ahora se podían evitar.

París.- Un centenar de tractores consiguieron entrar en la noche del miércoles al jueves en París, pese a los intentos de impedirlo por parte de las fuerzas del orden, para protestar por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y por la gestión de la crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Labuan Bajo (Indonesia).- La lluvia, el fuerte viento y las potentes corrientes dificultan este jueves el operativo de búsqueda para un menor español que continúa desaparecido desde el naufragio el 26 de diciembre de una embarcación turística en el sur de Indonesia en el que viajaba una familia de seis españoles, de los cuales tres han fallecidos y dos fueron rescatados.

Aceh (Indonesia).- El Banco Mundial ha reducido su proyección de crecimiento económico de Indonesia para 2026 a alrededor del 5 %, frente al 5,2 % proyectado anteriormente.

Yamanouchi (Japón).- Los macacos japoneses, también conocidos como monos de nieve, se sumergen en el calor de las aguas termales de montaña en el Parque de Monos Jigokudani en Yamanouchi, en la prefectura de Nagano, en donde viven en libertad.

Las Vegas.- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) entra en la recta final en Las Vegas con miles de asistentes abarrotando los pabellones y explorando propuestas que prometen más funciones, basadas en la inteligencia artificial, que hacen la vida más placentera.

