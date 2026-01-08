Agencias

Álvaro Uribe: "Nada se hace si después de haber sacado a Maduro dejan al régimen" chavista

Asunción, 8 ene (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) consideró este jueves que "nada se hace" si el chavismo, en el poder desde 1999, continúa al frente de Venezuela después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar en Caracas y tres estados vecinos el sábado pasado.

"Poco a nada se hace si después de haber sacado a Maduro dejan al régimen", dijo Uribe, un acérrimo crítico del chavismo, durante una entrevista con la Radio Ñandutí de Paraguay.

"Ese régimen tiene que ser totalmente removido para que Venezuela pueda tener democracia, libertad, recuperación económica y social, y que las familias divididas por todos los venezolanos que han tenido que ir al exilio se puedan volver a encontrar", agregó.

Asimismo, el exmandatario y exsenador dijo que la situación de Venezuela bajo el Gobierno chavista es "desastrosa", con una alta migración y la detención de cientos de personas por razones políticas.

En este sentido, señaló que Estados Unidos capturó a Maduro "en legítima defensa" y para cumplir con "lo que debieron realizar los organismos internacionales o las mismas fuerzas armadas de Venezuela".

Maduro y la primera dama fueron capturados por Estados Unidos tras un ataque en el que murieron al menos 100 personas entre militares y civiles, dijo este miércoles el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Por su parte, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha calificado este hecho como un "secuestro internacional", al tiempo que apuntó que el líder chavista goza de "inmunidad" por ser presidente.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York. El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es "un prisionero de guerra".EFE

