Al menos ocho muertos en nuevos enfrentamientos entre el Ejército y kurdosirios en Alepo

El Cairo, 8 ene (EFE).- Al menos ocho personas murieron y más de 50 resultaron heridas en los enfrentamientos que libran desde hace tres días el Ejército sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) en la ciudad septentrional de Alepo, informó este jueves esa alianza armada liderada por kurdosirios.

El portavoz de las FSD, Farhad Shami, acusó en un comunicado en su cuenta en X a "facciones armadas afines al Gobierno de Damasco" de bombardear áreas residenciales de los distritos de mayoría kurda de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh", declaradas este miércoles "zonas militares" por las autoridades sirias debido a la escalda de violencia en la zona.

"Por tercer día, los bombardeos nocturnos y un asedio asfixiante aumentan el número de muertos en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh", dijo Shami en la nota.

Subrayó que "el número de civiles muertos asciende a ocho, y el de los heridos a 57 como consecuencia de los bombardeos de artillería, cohetes y tanques, además de los ataques con drones, llevados a cabo por facciones afines al gobierno de Damasco en Sheikh Maqsoud y Ashrafieh".

Por su parte, el Gobierno sirio acusó a las FSD de bombardear zonas residenciales de esos dos distritos, así como puntos de control de las fuerzas de seguridad sirias en la zona, y de provocar la muerte de "varias personas", sin especificar números.

Según los medios oficiales sirios, las autoridades de Damasco abrieron "pasillos seguros" para evacuar a civiles de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, y han evacuado a más de 2.000 personas en las últimas horas, en tanto suspendieron las actividades en las escuelas e instituciones educativas debido a la escalada de la violencia en la zona.

El ministro de Información sirio, Hamza al Mustafa, citado por la agencia oficial de noticias, SANA, confirmó que "las medidas de seguridad adoptadas por el Estado sirio en los barrios de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud en Alepo responden a la peligrosa escalada de las FSD, que atacaron instalaciones civiles y causaron la muerte y heridas a varios civiles, la mayoría mujeres y niños".

Por su parte, la televisión oficial Al Ejbariya, aseguró que el Ejército sirio "anunció un toque de queda a partir de las 13.30 (10.30 GMT) hasta nuevo aviso en los barrios de Sheikh Maqsoud, Ashrafieh y Bani Zeid", en la parte septentrional de Alepo.

"Instamos a la población civil a mantenerse alejada de todas las posiciones de las FDS (...) el Ejército Árabe Sirio iniciará operaciones selectivas contra las posiciones de las FDS en los barrios de Ashrafieh, Sheikh Maqsoud y Bani Zeid a partir de las 13.30", afirmó el Mando de Operaciones Militares del Ejército sirio, según Al Ejbariya.

Indicó también que los equipos de defensa civil del Ministerio de Emergencias y Gestión de Desastres "continuaron la evacuación de civiles de varios barrios de Alepo la mañana del jueves, tras una pausa durante la noche, para proteger la vida de civiles".

"Los equipos reciben a los civiles que salen de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, y brindan primeros auxilios a ancianos y enfermos antes de trasladar a las familias a sus destinos elegidos o a refugios temporales para garantizar su seguridad", añadió.

Los nuevos choques en Alepo comenzaron dos días después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en el Ejército nacional.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses. EFE