Agenda informativa multisoporte América para el jueves 8 de enero de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump y el secretario de Energía, Chris Wright, prometen incentivos y compensar a las petroleras que inviertan en Venezuela, pero el sector aún duda por la "poca claridad" del apoyo, la incertidumbre política y el rezago de la infraestructura venezolana.

- La investigación por la muerte de una ciudadana estadounidense de 37 años por disparos de un agente del ICE en Mineápolis continúa su curso entre el rechazo de las autoridades locales, manifestaciones y el respaldo del Gobierno al agente implicado. (foto) (video)(infografía)

- La Casa Blanca mantiene que la primera opción de Estados Unidos con Groenlandia sigue siendo la diplomacia, tras la reiterada demanda del presidente Donald Trump de que necesitan ese territorio autónomo danés.

- La ONU presenta en Nueva Delhi su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026, en un encuentro informativo con periodistas para analizar las tendencias y previsiones de la economía global. (foto) (video) (infografía)

- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumple su primera semana a cargo de la ciudad, en la que ha visto cómo la Gran Manzana se convirtió en el epicentro de un conflicto internacional al recibir a Nicolás Maduro tras su captura, así como sufrido duras críticas por parte de Israel por la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo. (foto) (video)

- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes comparece en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, audiencia que fue pospuesta el 19 de noviembre, en la que se conocerá si se declara culpable, tras meses de negociación con la Fiscalía.

- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de octubre de 2025. (infografía)

- La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizada sin un mandato del Consejo de Seguridad, o las amenazas de Washington sobre Groenlandia, colocan a la ONU en el centro de una de las crisis más delicadas para su credibilidad desde hace años, al poner en jaque su papel como garante del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial. (foto) (video)

VENEZUELA

- Los venezolanos buscan adaptarse a una nueva cotidianidad bajo el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que busca mantener funcionando al Ejecutivo bajo la presión de Estados Unidos, empeñado en controlar el petróleo venezolano "indefinidamente. (foto) (video)

- Se cumple un año de la protesta en las calles de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, que enfrenta un panorama incierto tras la captura del presidente Nicolás Maduro y el nuevo escenario que se abre entre Caracas y Washington con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez. (foto)

COLOMBIA

- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, explica en una rueda de prensa los detalles de la llamada del presidente, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que acordaron reunirse en la Casa Blanca en medio de una escalada verbal tras la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. (foto) (video) (directo)

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística publica el dato de inflación de 2025.

- Corrida mixta de la Feria de Manizales con toros y novillos de Ernesto Gutiérrez para Alejandro Talavante y los novilleros Felipe Miguel Negret y Olga Casado.

ARGENTINA

- Entrevista con la venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, quien dice que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela "está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro" y pide al presidente Javier Milei moderar su discurso para facilitar la liberación del padre de su hijo. (foto) (video)

- Encuentro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente, Javier Milei. (foto) (video)

- Se difunde el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a noviembre. (foto) (video)

- Se difunde el indicador de actividad de la construcción correspondiente a noviembre. (foto) (video)

MÉXICO

- El Gobierno presenta un balance de los homicidios en 2025, luego de que en noviembre pasado anunciara una caída del 37 % en los homicidios en el país, tras poco más de un año de mandato de Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela provoca preocupación en la frontera norte de México, particularmente en Ciudad Juárez, donde se preguntan si ese tipo de acciones podría repetirse en territorio mexicano ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística publica la inflación general de diciembre tras elevarse al 3,8 % interanual al cierre de noviembre.

- El Banco de México publica la minuta de su última reunión de política monetaria en la que rebajó la tasa de interés al 7 %.

- Rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

BRASIL

- El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrado por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo. (foto) (video) (directo)

- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial en noviembre.

PERÚ

- El candidato presidencial peruano Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), apela la resolución del Jurado Electoral Especial que lo deja fuera de carrera por una condena que ya cumplió. (foto)

CHILE

- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica el dato de inflación de diciembre.

HONDURAS

- El pleno del Parlamento de Honduras, que preside Luis Redondo, afín al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), está convocado para conocer un "informe sobre las elecciones generales" del 30 de noviembre de 2025, de las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindo los resultados finales el 30 de diciembre. (foto) (video)

DEPORTES

Uruguay.- Las leyendas de Uruguay y Argentina presentan en una rueda de prensa el encuentro amistoso de fútbol playa que disputarán el 9 de enero en la ciudad de Punta del Este y que contará con la presencia de exjugadores como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi. (foto) EFE

