Agencia japonesa mejora la calificación del BCIE

Tegucigalpa, 8 ene (EFE).- La Agencia de Calificación Crediticia de Japón (JCR, sigla en inglés) mejoró la calificación crediticia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde 'AA' hasta 'AA+', con una perspectiva estable, informó este jueves el organismo financiero regional en un comunicado.

"Este reconocimiento por parte de JCR es una gran noticia para iniciar el 2026, ya que confirma desde una perspectiva externa e independiente la solidez institucional que estamos construyendo", indicó la presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, sobre la nueva mejora de calificación que ha logrado la institución.

Agregó que "en menos de doce meses hemos logrado cinco acciones positivas de calificación (incluyendo las dos mejoras de calificación de riesgo hasta 'AA+') y esto nos permitirá con más contundencia ofrecer a nuestros países prestatarios las condiciones financieras más competitivas posibles".

La mejora en la calificación refleja el reconocimiento global en torno a los avances institucionales y financieros alcanzados por el Banco durante 2025, los cuales son consistentes con la implementación de su Estrategia Institucional y Financiera 2025-2029, según las autoridades del BCIE.

La JCR destacó la ejecución de tres acuerdos de intercambio de exposición (EEAs, por sus siglas en inglés) en 2025, por un total de 1.618 millones de dólares, uno con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), otro con el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), ambos ejecutados en mayo de 2025, y uno con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) ejecutado en noviembre de 2025, añade el comunicado.

Señaló además que "estas operaciones fortalecieron significativamente la diversificación de las exposiciones crediticias del BCIE y, por ende, consolidaron aún más su perfil financiero".

Según la misma Agencia japonesa, el BCIE mantiene una gestión financiera prudente de acuerdo con sus políticas internas, evidenciada por su sólida adecuación de capital y fuerte posición de liquidez.

También resaltó la capacidad del BCIE para generar utilidades anuales consistentes, las cuales permiten el fortalecimiento de su patrimonio, mientras que su cartera de crédito mantiene un índice de morosidad de 0 %, lo que refuerza su estatus de acreedor preferente.

Adicionalmente, destacó la continua diversificación de las fuentes de financiación del BCIE, resaltando su debut sin precedentes en el mercado del Reino Unido.

Con la nueva mejora en la calificación, el BCIE reafirma su posición como una de las instituciones financieras de desarrollo más sólidas a nivel global, fortaleciendo su capacidad para atraer recursos y continuar impulsando proyectos estratégicos que fomenten la integración y el crecimiento sostenible de sus países miembros, indicó el Banco regional, que fue fundado en 1960. EFE