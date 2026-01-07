Agencias

Trump asegura que Rusia y China "no tendrían miedo" de una OTAN sin la presencia de EEUU

El expresidente estadounidense criticó la falta de compromiso de países aliados, aseguró que la reconstrucción de su país ha fortalecido su posición internacional y defendió su papel en conflictos recientes, mencionando también la disputa por Groenlandia

Donald Trump insistió en que Noruega, pese a considerar mérito suficiente la resolución de conflictos internacionales, optó por no concederle el Premio Nobel de la Paz. A partir de su propia valoración sobre el papel de Estados Unidos en el ámbito internacional, el exmandatario estadounidense abordó temas vinculados a la seguridad global y el papel de la OTAN. Según informó Europa Press, Trump afirmó que Rusia y China “no tendrían miedo” si la organización transatlántica no contara con el respaldo y la presencia de Washington.

Las declaraciones de Trump tomaron lugar en un contexto de tensiones diplomáticas por la situación de Groenlandia, después de que la Casa Blanca expresara que no descartaba una posible toma de control militar sobre ese territorio ártico. El medio Europa Press detalló que Trump difundió este mensaje a través de su cuenta en la red Truth Social: “Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen. La única nación que China y Rusia temen y respetan es la Estados Unidos reconstruida por Donald J. Trump”.

En su intervención, el expresidente criticó las contribuciones de los países aliados de la OTAN al gasto conjunto en defensa. Trump enfatizó que, anteriormente, los miembros de la alianza destinaban solo el 2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro, mientras que Washington asumía de manera “ingenua” los gastos del resto de los países. “Yo les llevé al 5 por ciento del PIB, y ellos pagaron inmediatamente”, aseveró, según publicó Europa Press.

Trump también se refirió a la invasión rusa de Ucrania y sostuvo que su intervención resultó decisiva para que Moscú no lograra el control total del territorio ucraniano: “si no hubiese intervenido, Rusia tendría ahora mismo toda Ucrania”, remarcó el exjefe de Estado, tal como consignó Europa Press. Además, atribuyó el fortalecimiento internacional de Estados Unidos a su gestión, señalando que este renovado poder militar y diplomático es el motivo principal por el que Rusia y China mantendrían una actitud de respeto hacia Washington.

Respecto a Groenlandia, la fuente detalló que Washington ha insistido públicamente en la necesidad de controlar el territorio, bajo el argumento de que responde a razones de “seguridad nacional”. Estas declaraciones se sumaron a la controversia generada entre Dinamarca, país responsable de la administración de Groenlandia, y Estados Unidos. Las autoridades danesas y las de la isla han reclamado el cese de las amenazas provenientes de Washington, resaltando el carácter histórico de la alianza entre Copenhague y el gobierno estadounidense y subrayando que “la isla no está en venta”.

En torno a su política exterior, Trump aseguró haber puesto fin a ocho guerras, sin precisar cuáles, e incluyó esta valoración dentro de los argumentos por los que consideraba merecedor el Premio Nobel de la Paz. No obstante, expresó su desacuerdo con la decisión noruega de no otorgarle dicho reconocimiento.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, el exmandatario defendió de nuevo su rol al frente de la presidencia estadounidense en contextos de polarización y tensiones internacionales, haciendo énfasis en los logros que, a su juicio, permitieron restablecer el liderazgo global de Estados Unidos. Las manifestaciones de Trump evidenciaron un cuestionamiento continuo hacia el grado de compromiso de otros aliados occidentales e introdujeron nuevos puntos de fricción frente a aliados históricos, como Dinamarca, dada la relevancia estratégica asignada por Washington a Groenlandia.

La disputa por Groenlandia, las exigencias de Trump en torno al gasto militar de la OTAN y sus afirmaciones sobre Ucrania formaron parte de un mensaje que buscó destacar los cambios en política internacional protagonizados por la administración estadounidense durante su mandato, tal como refirió el medio Europa Press. Las respuestas de los países europeos, particularmente Dinamarca, confirmaron las diferencias respecto al control y la importancia de este territorio en el Ártico.

