Crece la indignación contra ICE por una estadounidense abatida por agentes en Mineápolis

El aumento de las tensiones llevó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, a activar una declaración de emergencia y solicitar a la Guardia Nacional del estado que permanecería en alerta ante posibles disturbios, señaló la agencia EFE. Este despliegue sucedió después de varios días de protestas cada vez más numerosas en Mineápolis, tras la muerte de una mujer de 37 años en un operativo llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, un incidente que generó desacuerdo público sobre la versión oficial de lo ocurrido.

Según informó EFE, la candidata fallecida fue identificada como ciudadana estadounidense blanca, y su muerte motivó a cientos de personas a salir a las calles de la ciudad más poblada de Minnesota. La indignación escaló después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la mujer, a través de redes sociales, de ser una "agitadora profesional" y aseguró que había intentado "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que respondió con disparos "en defensa propia". En contraste, los familiares de la víctima, numerosos activistas y algunos cargos políticos objetaron esta versión y denunciaron el atentado como un abuso de fuerza policial.

El medio EFE detalló que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el propio gobernador Walz expresaron dudas sobre la actuación de los agentes. Frey, durante una comparecencia, relató que accedió a imágenes donde los disparos ocurrieron cuando la mujer conducía su automóvil alejándose de los oficiales, quienes se le aproximaron. “Yo mismo vi un video en el que los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Lo que puedo decirles es que la narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura”, afirmó Frey, de acuerdo a declaraciones recogidas por EFE. Adicionalmente, el alcalde expresó públicamente su rechazo a la presencia del ICE: “Tengo un mensaje para ICE. ICE, vete al carajo de Mineápolis. No te queremos aquí”, exclamó.

Por su parte, el jefe de la policía local de Mineápolis, Brian O’Hara, explicó que "no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley", y añadió que la afectada estaba en su vehículo y aparentemente bloqueaba el paso debido a la presencia de los agentes, según lo consignó EFE.

La controversia sobre el uso de la fuerza aumentó cuando la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de supervisar a ICE, catalogó a la mujer como sospechosa de "terrorismo interno". La versión oficial fue refutada por congresistas demócratas, quienes acusaron al ICE de haber "asesinado" a la mujer, y advirtieron sobre el incremento de las protestas por redadas y detenciones en el estado. Según reportó EFE, más de 1.000 migrantes procedentes de países como México, Ecuador y El Salvador han sido detenidos desde que iniciaron los operativos recientes en Minnesota.

En respuesta a la reacción ciudadana, la Casa Blanca emprendió una campaña en redes sociales bajo el lema "I Stand With ICE" ("Yo respaldo a ICE"). Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, afirmó que los agentes han sido objeto de un aumento del 1.300 % en ataques en su contra y de un 8.000 % en amenazas de muerte desde que comenzaron las redadas, según datos facilitados a EFE. Ante esta situación, simpatizantes y aliados del gobierno federal señalaron la importancia de garantizar la seguridad de los agentes federales.

El medio EFE también aclaró que tanto la administración encabezada por Donald Trump como las autoridades estatales iniciaron investigaciones separadas para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de la conductora. Este suceso remite a otro incidente ocurrido en septiembre pasado en Chicago, cuando agentes del ICE dispararon y mataron a un hombre mexicano de 38 años, bajo el argumento de que intentó impactar su vehículo contra los oficiales.

El estado de alerta decretado por el gobernador Walz implica una movilización de 7.500 miembros de la Guardia Nacional en diferentes puntos de Minnesota, preparados para responder a posibles episodios de agitación social, recordó EFE. Estas medidas se inscriben en un contexto marcado por la desconfianza hacia la aplicación de la ley y las fuerzas federales, fenómenos que en el pasado reciente ya desataron manifestaciones masivas, como ocurrió durante las protestas contra la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd.

Según relató EFE, mientras el video divulgado por la Casa Blanca muestra a la mujer en su automóvil huyendo de los agentes y chocando contra otro vehículo, las grabaciones analizadas por las autoridades locales presentan a la víctima intentando evitar la confrontación y tratando de abandonar la escena. Las versiones encontradas alimentan la controversia sobre los protocolos de actuación del ICE y el manejo de situaciones de riesgo en los operativos migratorios.

Varios congresistas demócratas reiteraron sus señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de ICE y exigieron mayor transparencia en las investigaciones. Al mismo tiempo, el episodio ha reavivado el debate sobre la presencia de agencias federales en operaciones de control migratorio en zonas urbanas y la percepción de sus métodos por parte de las comunidades locales.

Las manifestaciones en Mineápolis han continuado, incluyendo la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, que han pedido la retirada de ICE y el cese de las redadas. Algunas de estas protestas derivaron en enfrentamientos con fuerzas del orden y llevaron a un refuerzo de las medidas de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

En paralelo, voceros del gobierno federal insistieron en que sus agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos y dentro de los límites legales, aunque admitieron que las investigaciones podrán arrojar más detalles sobre lo ocurrido. EFE puntualizó que las posturas enfrentadas entre autoridades federales y locales, junto a la presión social, han generado un ambiente de incertidumbre frente al futuro de las operaciones migratorias en la región y a la confianza en las fuerzas de seguridad.