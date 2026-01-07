AMP. Schareina se coloca líder en motos y Sainz aguanta en la general de coches en el Rally Dakar

Tosha Schareina iguala en lo más alto de la clasificación general de motos del Rally Dakar junto a Ricky Brabec, tras cruzar la meta de la cuarta etapa con solo seis segundos de ventaja sobre el piloto estadounidense. Según reportó Europa Press, este tramo del rally, que corresponde a la primera parte de la etapa maratón, se disputó en Arabia Saudí sobre un recorrido de 417 kilómetros de especial. Schareina registró un tiempo de 4:31:56, alcanzando así su segundo triunfo consecutivo y consolidándose como líder, aunque empatado en tiempo con Brabec en la tabla principal.

De acuerdo con Europa Press, la actuación del piloto valenciano resultó determinante tras unas primeras jornadas marcadas por la cautela, ya que decidió aumentar su ritmo desde la tercera etapa, cuando se impuso en un trayecto desafiante por sus dificultades de navegación. En la jornada más reciente volvió a destacarse, abriendo pista en solitario durante gran parte de la etapa y permitiendo que solo Brabec pudiera igualarle en los compases finales. Con estos resultados, la general de motos queda, tras la cuarta etapa, con Daniel Sanders, de KTM, en tercera posición a 1 minuto y 24 segundos del piloto español.

El desempeño de Schareina se convierte en uno de los principales focos del Rally Dakar 2026, ya que ha sabido adaptarse a los desafíos que representa el trazado saudí y la estrategia propia de la prueba maratón, donde la gestión del material y la navegación cobran especial relevancia. El medio Europa Press detalló que Schareina mostró un cambio de actitud respecto a las etapas iniciales, decantándose por una postura más ofensiva y asumiendo el riesgo de abrir etapa, una circunstancia que suele implicar mayores dificultades para los pilotos líderes.

En lo que refiere a la categoría 'Ultimate' de coches, el sudafricano Henk Lategan obtuvo el triunfo en esta cuarta etapa, imponiéndose con claridad y permitiendo que Toyota ubicara a cinco de sus vehículos entre los siete primeros clasificados del día, informó Europa Press. Nasser Al-Attiyah, con Dacia, finalizó en la segunda posición y Sébastien Loeb (BRX) fue quinto. El dominio de Lategan en esta fase de la competencia no solo le sirvió para sumar una nueva victoria parcial, sino que le permitió escalar hasta la primera posición de la general en coches, desplazando a Carlos Sainz de la cima.

Carlos Sainz, que representa al equipo Ford, vivió una jornada complicada al no poder mantener el ritmo impuesto por Lategan y ceder más de 27 minutos respecto al sudafricano, aunque, según detalló Europa Press, el piloto madrileño permanece dentro de los primeros lugares en la clasificación general de coches 'Ultimate'. Actualmente, Sainz se ubica a 15 minutos y 54 segundos del nuevo líder, mientras que Al-Attiyah recorta distancias y se coloca en la segunda posición de la general, a 3 minutos y 55 segundos de la cabeza del rally, según consignó Europa Press.

La jornada, que representa la primera parte de la etapa maratón, plantea distintos retos para los pilotos y equipos, ya que no disponen de asistencia mecánica durante la noche y deben cuidar el estado de sus vehículos y motos para poder afrontar el siguiente tramo de la prueba en condiciones óptimas. En este contexto, Europa Press explicó que la gestión de los recursos técnicos y la capacidad de mantenerse constantes en el rendimiento resultan factores decisivos, tanto para pilotos experimentados como para los aspirantes a las plazas de podio.

Los resultados parciales y la evolución de la clasificación general mantienen la atención en el desenlace de la segunda parte de la etapa maratón, donde tanto Schareina como Sainz buscarán consolidar su posición frente a rivales que han demostrado poseer un elevado nivel de competitividad en las dunas y pistas saudíes. Europa Press destacó, además, el avance de Al-Attiyah, quien ha mostrado mejoría significativa en la general y se perfila como uno de los contendientes principales al título en su categoría, lo que incrementa la tensión y la expectativa en las próximas etapas del rally.

Las estrategias adoptadas por los líderes de ambas categorías para afrontar los retos de navegación, el desgaste físico y mecánico, y la gestión de los recursos serán elementos clave en la definición de la ronda maratón, como señaló Europa Press. La carrera continúa en Arabia Saudí, con el calendario avanzando y la balanza de la clasificación general aún abierta a cambios conforme se suceden las etapas y los equipos ajustan sus tácticas para llegar a la meta final del Dakar.