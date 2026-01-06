Un implante blando e inalámbrico trata la enfermedad inflamatoria intestinal aprovechando la red neuronal del cuerpo

Las pruebas realizadas durante cinco semanas no detectaron encapsulación significativa de tejido cicatricial en torno al nuevo implante, lo que suele representar uno de los principales obstáculos para los dispositivos médicos de este tipo. Según publicó la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong junto con el Hospital Tongji, esta característica de biocompatibilidad sugiere que el dispositivo podría mantenerse funcional en el organismo durante períodos prolongados sin provocar problemas habituales de los implantes rígidos, como la fibrosis o el rechazo.

El artículo, difundido por ambas instituciones chinas, informa que este estimulador inalámbrico del nervio esplénico, denominado SpNWS, emplea la propia red neuronal del cuerpo como recurso terapéutico para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Según detalló la fuente, la clave del avance reside en que todos los componentes del dispositivo —desde los electrodos hasta el receptor inalámbrico de energía— están fabricados con un hidrogel conductor elaborado específicamente para combinar suavidad, elasticidad y transmisión eficiente de electricidad. De acuerdo con Zhiqiang Luo, autor principal del estudio citado por la universidad, “los mayores desafíos para las interfaces neuronales a largo plazo son el desajuste mecánico y la fibrosis causados por los implantes rígidos. Nuestro dispositivo de hidrogel se adapta perfectamente a los delicados nervios, funciona sin baterías y se comunica de forma inalámbrica a través de la piel, lo que minimiza el daño y el rechazo a largo plazo”.

El implante ha sido diseñado para modular la actividad del nervio esplénico, identificado por los investigadores como un canal importante dentro de los mecanismos inflamatorios del organismo. Según reseñó la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, en experimentos realizados con ratas que presentaban un modelo de colitis crónica, el equipo implantó el dispositivo SpNWS y lo activó inalámbricamente durante intervalos diarios de 20 minutos. El seguimiento de estos animales reveló, según la publicación, que la intervención se tradujo en una disminución de las lesiones colónicas, una menor pérdida de peso y la recuperación de la arquitectura del intestino.

El medio especificó que este efecto positivo podría atribuirse al impacto inmunológico del dispositivo. Estudios enfocados en los mecanismos biológicos mostraron que la estimulación eléctrica generada por el SpNWS modificó el equilibrio inmune en el intestino al reducir la presencia de células T de tipo proinflamatorio (TH1 y TH17) y favoreció el aumento de células T con funciones antiinflamatorias y reguladoras (TH2 y Treg). De acuerdo con los detalles ofrecidos por ambas instituciones chinas, esta capacidad del implante para reconstituir el entorno inmunitario local representa un avance relevante en la comprensión y el control de la enfermedad inflamatoria intestinal.

El artículo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong amplía que el material de hidrogel desarrollado para este proyecto logra mimetizar las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos, evitando así los problemas estructurales que suelen limitar la vida útil y la eficacia de las interfaces neuronales tradicionales. La elasticidad y la conductividad de este hidrogel posibilitan que el dispositivo se adapte y funcione sin dañar los nervios, al tiempo que la ausencia de batería permite una operación segura y a distancia, mediante transmisión inalámbrica de energía a través de la piel.

La universidad subraya que el SpNWS no solo evita reacciones de rechazo y formación de cicatrices, sino que también podría sentar las bases para una nueva generación de terapias electrocéuticas. Según consignó la misma fuente, el diseño flexible e inalámbrico del dispositivo facilitaría su adaptación para estimular otros nervios periféricos, con potencial de aplicarse a enfermedades como artritis reumatoide, diabetes y diversos trastornos metabólicos que involucren procesos inflamatorios.

Como puntualizó Zhiqiang Luo, citado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, el SpNWS representa una plataforma multifuncional que podría emplearse para interactuar con múltiples circuitos neuronales, abriendo el camino para el desarrollo de terapias bioelectrónicas de precisión y con mínima invasividad. El artículo indica que este enfoque marca un hito en el campo de la medicina bioelectrónica, al aprovechar la interacción directa con los sistemas nerviosos y el aprovechamiento de materiales biocompatibles.

El Hospital Tongji resaltó que la integración total del hidrogel en todas las partes del dispositivo —sin secciones rígidas o componentes metálicos tradicionales— posibilita su uso a largo plazo sin complicaciones asociadas a los materiales convencionales. A esto se suma el hecho de que la activación inalámbrica elimina la necesidad de intervenciones quirúrgicas frecuentes o mantenimiento externo, factores que mejoran tanto la seguridad como la comodidad para potenciales pacientes.

La información recabada por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong concluye que, en el escenario de estudios preclínicos en animales, el SpNWS exhibió eficacia y seguridad tras períodos de uso de más de un mes, asociándose con recuperación funcional significativa de los tejidos intestinales afectados por inflamación. El reto, de acuerdo al equipo, será adaptar y optimizar el sistema para su eventual aplicación en seres humanos y expandir los ensayos hacia otras patologías dependientes del sistema inmunitario.